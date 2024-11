“Oltre la Lirica”, in scena un doppio appuntamento dedicato ad Arbore e Puccini

Secondo e terzo appuntamento a Bitonto con la settima edizione de “Oltre Lirica Music Festival Classic & Contemporary ‘24”, rassegna prodotta e organizzata dall’associazione “Angeli Eventi ETS” di Bitonto che mette insieme i territori di Bitonto, Palo del Colle e Giovinazzo nella valorizzazione della musica “alta”, da sempre appannaggio della tradizione culturale pugliese.

Si comincia oggi (giovedì 28 novembre), sempre al Teatro Traetta di Bitonto (apertura porte ore 19.45, inizio ore 20.20), con un omaggio a un grande artista pugliese che ha dato e continua a dare grande lustro alla musica italiana, e non solo. Titolo dello spettacolo, infatti, “Una sera con… Renzo Arbore story”, concerto multidisciplinare con i Cameristi di Oltre Lirica: Gaetano Schettini (voce), Arcangelo Rossiello (tastiere), Domenico Bitetto (chitarra), Michele Sanseverino (fiati), Sergio Schiavone (basso/fiati), Nico Cattedra (percussioni), Giacomo De Nicolo (batteria), Francesca Mugeo e Valentina Valentini (backing vocals). Evento realizzato in collaborazione con l’Università della terza età “D.Pastoressa”, ticket d’ingresso 11 euro (convenzionati 7 euro, under 18 e over 65 9 euro).

Venerdì 29 novembre, ma alle 18, la rassegna si sposta invece nella Sala degli specchi di Palazzo Gentile, dove – sempre in occasione delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini – è in programma la serata “… con grande sentimento… l’universo femminile di Giacomo Puccini”; un evento realizzato in collaborazione con Fidapa Bpw Italy sezione di Bitonto e Università degli studi di Bari “Aldo Moro” a cura della giornalista Adele Porzia. Interventi delle docenti Rossella Abbaticchio dell’Università degli studi di Bari e Rosanna Amati del Conservatorio “Niccolò Piccinni” e, in collegamento da San Pietroburgo, del direttore del Teatro musicale Shalyapin, il maestro Fabio Mastrangelo. Ingresso libero.

La rassegna, che si concluderà il 30 dicembre, si avvale del patrocinio della Città metropolitana di Bari, di “Puglia Culture- Consorzio regionale per le Arti e la Cultura), dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, e patrocinio e contributo di Regione Puglia, Fondazione Puglia, Comune di Bitonto, Comune di Giovinazzo, Comune di Palo del Colle. In partnership con Centro C.U.T.A.M.C. Università degli studi di Bari, Primo Circolo Didattico “Nicola Fornelli” Bitonto, U.T.E. “Domenico Pastoressa” Bitonto, F.I.D.A.P.A. BPW Italy sez. Bitonto, F.I.D.A.P.A. BPW Italy sez. Giovinazzo, associazione culturale “Symposium” di Bitonto, Cooperativa sociale “Ulixes”. Partner logistici Cantine Coppola Gallipoli e il “Tarallino d’oro” di Palo del Colle. Media partner Bitonto Live, Palo Live e il magazine dell’area metropolitana di Bari “Primo Piano”.

Gli appuntamenti successivi

Bitonto

Mercoledì 4 dicembre 2024 (porta ore 20, inizio ore 20.30) Teatro “Tommaso Traetta” di Bitonto “Puccini gala”

Per l’appuntamento “Oltrelirica& Friends”, in occasione del centenario della morte di Giacomo Puccini, un gran galà lirico sinfonico con il soprano Angela Cuoccio, il tenore Gianni Leccese e l’Orchestra Sinfonica del Levante diretta dal Maestro Giovanni Rinaldi, musiche di Giacomo Puccini; con la partecipazione del coro delle voci bianche del Primo circolo didattico “Nicola Fornelli” diretti dal Maestro Arcangelo Grumo. Ingresso a pagamento (convenzionati euro 7, under 18 e over 65 euro 9, intero posto unico euro 11).

Venerdì 6 dicembre 2024 (ore 18.30) Torrione Angioino di Bitonto “Dante e Gianni Schicchi nell’Italia ‘bordello’”, recital monografico per il centenario della morte di Giacomo Puccini: narrazione a cura di Franco Terlizzi. Evento in collaborazione con l’associazione culturale “Symposium”, ingresso libero.

Palo del Colle

Domenica 15 dicembre (ore 18,30) Chiesa di San Domenico di Palo del Colle “La notte dei tenori”, concerto per voci di tenore con Paolo Spagnuolo, Sokol Gjegji, Gianni Leccese. Al pianoforte Mariacristina Buono. Ingresso Ibero.

Giovinazzo (edizione natalizia)

28 dicembre 2024 (porta ore 20, inizio ore 20.30) Sala Comunale “San Felice” di Giovinazzo Andrew McCormack “Luminosity” esclusiva regionale

Il famoso pianista londinese Andrew McCormack in concerto per piano solo, esclusivo per Oltre Lirica, presenterà il suo ultimo lavoro discografico. Ingresso libero.

29 dicembre 2024 (porta ore 20, inizio ore 20.30)

Sala comunale “San Felice” di Giovinazzo “Il genio italiano: Verdi e Puccini da camera”, concerto per quartetto d’archi e pianoforte a quattro mani con i Cameristi di OltreLirica: Stefano Costantino Coccia (violino I), Vincenzo Tursi (violino II), Giorgia Desantis (viola), Roberto Chiapperino (violoncello), Giuseppe Taccogna (pianoforte) Yulia Moseychuk (pianoforte). Ingresso libero.

30 dicembre 2024 (porta ore 20, inizio ore 20.30, fuori programma)

Sala comunale “San Felice” di Giovinazzo “La notte dei tenori”, con i tenori Paolo Spagnuolo, Gianni Leccese, Federico Buttazzo; con Ettore Papadia al pianoforte. Evento fuori programma. Ingresso a pagamento 10 euro.