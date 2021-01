Open Days al De Pace: l’orientamento per ragazzi e famiglie è online. Le date del virtual tour

Tutto pronto per il primo appuntamento virtuale con l’Istituto di Istruzione Superiore “Antonietta De Pace” di Lecce. Non è stata la pandemia a fermare gli open days della scuola di Lecce che, nel mese di gennaio, dedicherà un ciclo di tre appuntamenti all’orientamento virtuale, per permettere a ragazzi e genitori di fare una scelta più consapevole e mirata.

Una scuola è dinamica quando si impegna con tutte le sue forze ad essere in sintonia con il territorio per dare agli studenti che si iscrivono gli strumenti più idonei per trovare sbocchi professionali in linea con le aspettative ed i talenti dei giovani.

Si parte il 9 gennaio 2021, dalle ore 16:00 alle ore 18:00, per inaugurare in bellezza il nuovo anno. Per partecipare al virtual tour offerto dalla scuola sarà necessario scaricare il modulo di prenotazione dalla homepage dell’istituto sul sito www.ipdepace.edu.it. Saranno i docenti della scuola, insieme alla Dirigente Scolastica ad accompagnare genitori e futuri alunni nella visita virtuale degli ambienti e attraverso l’offerta formativa della scuola.

Chi parteciperà al virtual tour sarà accompagnato nella visita dei laboratori che animano i vari indirizzi della scuola nell’ottica di una visione al tempo stesso unitaria e complessa della realtà.

Sono due gli indirizzi dell’I.s.s. “Antonietta De Pace”, a disposizione degli studenti, sotto il motto della scuola “Accogliamo Talenti, Formiamo professionisti”. L’indirizzo Tecnico e l’indirizzo Professionale saranno a disposizione di ragazzi e genitori interessati al settore del turismo, della grafica e della comunicazione, ai servizi commerciali per il web, al mondo della moda, alle produzioni chimiche e biologiche, e tanto altro.

Orientarsi per scegliere al meglio

Non è un momento facile quello del passaggio dalla scuola media alle scuole superiori. Sono tantissimi i ragazzi chiamati a fare una scelta importante per il futuro, che tanto dipende dai propri interessi e dalle proprie inclinazioni. La sfida della fine del 2020, ma anche del 2021, è quella delle nuove tecnologie per far fronte alla pandemia in atto: grazie ai virtual tour online, organizzate dalle scuole, i ragazzi avranno la possibilità di prendere contatto diretto con la scuola, di conoscere l’offerta didattica e di fare una scelta più consapevole.

Come partecipare al virtual tour

Per prendere parte agli open-days organizzati dall’I.s.s. “Antonietta De Pace” basterà scaricare il modulo di prenotazione dalla homepage del sito dell’istituto www.ipdepace.edu.it indicando la mail a cui inviare il link per il collegamento on-line con la Dirigente Scolastica e con i Docenti referenti che accompagneranno genitori e ragazzi nella visita virtuale.

Date open days Iss De Pace