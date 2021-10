Proseguono gli Open Day per la somministrazione del vaccino anticovid, sabato appuntamento a Tricase

Proseguono gli Oped Day per la somministrazione del vaccino anticovid, organizzate dalla Asl di Lecce.

Nella giornata di sabato 30 ottobre, è la volta di Tricase, l’appuntamento è presso il Centro Lama Coop, in Via Pertini 1. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con la Direzione del Centro commerciale.

La vaccinazione, ad accesso libero, verrà effettuata nell’ambulatorio medico mobile dalle 9 alle 13.30 e dalle 15 alle 18. Saranno disponibili tutti i tipi vaccini in uso e verranno somministrate anche le terze dosi per gli over 60 che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 6 mesi.

I minorenni dovranno essere accompagnati da entrambi i genitori. In caso di assenza di uno dei due occorre consegnare una delega con documento di identità del genitore assente. Se il minore viene accompagnato da altro parente/adulto occorre la delega di entrambi i genitori.

Sarà necessario scaricare il consenso informato per i minori 12/18 anni e la delega del genitore di minorenne.