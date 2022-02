A Lecce un open day per la vaccinazione presso il mercato bisettimanale, appuntamento domani in Via Bari

Prosegue incessantemente la campagna di vaccinazione anti-covid sul territorio salentino.

L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha organizzato per la giornata di domani, venerdì 18 febbraio, presso il mercato bisettimanale di Lecce, in Via Bari, un Open day per la somministrazione del vaccino anti-covid Moderna, destinato alle persone con una fascia di età che va dai 18 anni compiuti in su. Verranno somministrate prime, seconde e terze dosi. La vaccinazione, ad accesso libero, verrà effettuata nel camper – ambulatorio medico mobile dalle 9 alle 13.

Da lunedì 14 febbraio, nei Punti vaccinali di popolazione, la somministrazione della terza dose avviene anche senza prenotazione, con accesso libero. Prosegue l’accesso libero anche per prima e seconda dose, a eccezione delle vaccinazioni pediatriche (fascia 5-11 anni) per cui è necessaria la prenotazione.

Da sabato 19 febbraio, infine, chiuderanno gli hub di Maglie, Poggiardo e Galatina.

Rimarranno attivi quelli al Museo Castromediano di Lecce, Caserma Zappalà di Lecce, Casarano, Campi Salentina, Nardò, Gallipoli, Martano e Gagliano del Capo.

I centri vaccinali aperti

Casarano, Palazzetto dello Sport, Complesso Euroitalia S.P. Casarano – Collepasso, Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; lunedì e martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00; Gagliano del Capo, Presidio territoriale di assistenza, ex Dialisi I piano, Via San Vincenzo, 5 (ex Ospedale). Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:00; Gallipoli, Palestra del Liceo Scienze Umane “Q. Ennio”, Via Torino. Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; Lecce, Caserma Zappalà, Via Massaglia – ingresso Viale Grassi (dal 14/2). Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; dal lunedì al venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:30 e Museo Castromediano, Viale Gallipoli. Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; Campi Salentina, Presidio territoriale di assistenza, Via San Donaci (ex Ospedale). Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; lunedì e mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:30; Martano, RSSA, Via Rita Levi Montalcini. Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e Nardò, Ex Asilo, Via Beethoven. Dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30; martedì, giovedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 17:30.