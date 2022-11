Un calendario per aiutare i volontari che difendono gli animali. Ecco come sostenere l’associazione O.R.A.A.

Cosa possiamo fare per aiutare le associazioni salentine che operano per la difesa e la tutela degli animali? ORAA odv ci dà un piccolo suggerimento e ci chiede di sostenere i volontari acquistando il calendario 2023. Una piccola offerta consentirà di portare a compimento tante iniziative a favore degli amici a quattro zampe e e dell’ambiente in generale.

Per prenotare il calendario da tavolo, che ci farà compagnia per 12 mesi, è sufficiente inviare un messaggio whatsapp al 320.1456416 con l’indirizzo e il numero di calendari che si vogliono acquistare oppure si può telefonare al 328.2731869.

Si sa, per le associazioni di volontariato gli aiuti economici non bastano mai. Tante sono le iniziative che si vorrebbero portare avanti ma spesso i fondi non sono sufficienti e bisogna inventarsene sempre una nuova per riempire il salvadanaio da rompere nel momento del bisogno. Quello del calendario è uno dei tanti modi utili per stare vicini ai volontari di ORAA che dal 2008 si occupano di difendere gli animali spesso vittime di abbandono e maltrattamento.

O.R.A.A. è un’associazione che è nata dal desiderio di un gruppo di amici, animati dalla grande passione di aiutare tanti animali in difficoltà, di poter intervenire nei casi di maltrattamento o sfruttamento di animali, difendendo i loro diritti e promuovendo una cultura del rispetto che identifichi gli animali quali titolari di diritti riconosciuti.

L’Associazione opera principalmente nel Salento con i seguenti obiettivi:

– promuovere e collaborare con le istituzioni locali al fine affrontare e risolvere le problematiche attinenti la difesa degli animali esistenti sul territorio;

– stimolare l’osservanza e l’applicazione, da parte dei soggetti competenti, delle leggi nazionali, locali e dei regolamenti vigenti in materia di salvaguardia degli animali e dell’ambiente;

– combattere il fenomeno del randagismo;

– sostenere campagne di sterilizzazione;

– provvedere al soccorso, alla tutela e all’affidamento di animali da affezione in difficoltà, anche in concorso con gli istituti e gli organismi competenti sul territorio.