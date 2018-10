Commemorazione dei defunti, cimitero aperto fino alle 17 e navette gratuite

Si avvicina la ricorrenza della commemorazione dei defunti. Il 2 Novembre, infatti, è il giorno che la Chiesa cattolica ha deciso di dedicare al “ricordo” dei propri cari che non ci sono più.

La pietas verso i morti risale agli albori dell’umanità, è un culto antichissimo come dimostrano i riti che si sono susseguiti nei secoli anche se, ufficialmente, la festività chiamata in origine Anniversarium Omnium Animarum, ha fatto capolino per la prima volta nell’Ordo Romanus del XIV secolo. Da allora, è consuetudine ritagliarsi un momento della giornata per portare fiori e lumini sulla tomba della persona scomparsa.

Nel capoluogo salentino, l’amministrazione comunale renderà omaggio ai Sindaci, Amministratori, Operatori di Polizia Municipale e Dipendenti Comunali scomparsi con una Santa Messa officiata da Monsignor Michele Seccia. La funzione, prevista per le 11.00 di venerdì 2 novembre si terrò nella Chiesa dei SS. Niccolò e Cataldo.

Una volta conclusa, il primo cittadino Carlo Salvemini e la Giunta incontreranno i familiari dei sindaci defunti presso le cappelle private e le Confraternite.

Il cimitero comunale sarà aperto senza interruzione di orario dalle 7.00 alle 17.00 dal 31 ottobre al 4 novembre. Come ogni anno, per consentire ai cittadini di raggiungere il Cimitero con facilità e senza intoppi sono previsti dei piccoli ritocchi alla circolazione stradale.

Divieto di transito

Dalle 7.00 alle 18.00 del 1 e 2 novembre vigerà il divieto di transito in Via San Nicola, via di Valesio (nel tratto compreso tra via Taranto e via San Nicola), via Carluccio (ivi compresa la bretella di innesto che da viale Porta D’Europa conduce sulla stessa via), via V. Genuino (dall’incrocio con via Indino a via Carluccio).

Potranno circolare nell’area interdetta al traffico i titolari di attività commerciali (chioschi) e fornitori per le sole operazioni di carico e scarico e i veicoli destinati al cimitero con a bordo portatori di handicap muniti di apposito contrassegno.

Per maggiori dettagli sulle misure relative alla circolazione è possibile consultare l’ordinanza dirigenziale.

Navette

Nel capoluogo salentino, come in molte altre città del Salento del resto, è tradizione profusa cominciare a far visita ai defunti già nel giorno di Ognissanti. Nei giorni 1 e 2 novembre saranno attive due linee di navette gratuite.

2 navette lungo il percorso: City Terminal, V.le Porta d’Europa, V.le Calasso, V. Carluccio, P.le Cimitero, V. Carluccio, V.le Calasso,City Terminal.

2 navette con minibus lungo il percorso City Terminal, V.le Porta d’Europa, V.le Calasso, V. Carluccio, P.le Cimitero, Area interna cimitero, V. Carluccio, V.le Calasso, V.le Porta d’Europa, City Terminal.

Nel giorno del 1 novembre le linee del trasporto pubblico numero 11, 12, 13, 14, 15, 16 convergeranno tutte al cimitero.