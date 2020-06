Gallipoli scalda i motori per l’estate. E nel centro storico torna la zona a traffico limitato

Non sono solo i numeri “incoraggianti” dei nuovi casi di Coronavirus – sempre meno, giorno dopo giorno – a spingere gli italiani a voler tornare alla normalità, ma anche la voglia di riprendere in mano la vita, la quotidianità messa in pausa durante il lockdown, pur rispettando le regole imposte nella fase due per impedire al virus di tornare a far paura. Anche a Gallipoli, la “Città Bianca” che si affaccia sul mare sta cercando di riconquistare il tempo perso per tornare ad essere la regina dell’estate, la ‘capitale’ del divertimento del Salento. Normalità significa anche accogliere i turisti, italiani e stranieri, che sceglieranno di trascorrere le vacanze nella Perla dello Ionio. E per farlo al meglio l’amministrazione ha deciso, ascoltando le richieste dei residenti e dei lavoratori, di ripristinare la Zona a Traffico Limitato nel centro-storico.

«A causa dell’attuale emergenza dovuta al COVID-19 e la situazione del traffico, l’attivazione della ZTL – quindi dell’APU, Area Pedonale Urbana – nel Centro Storico viene attivata, seppur in ritardo» ha dichiarato l’Assessore Paola Scialpi con delega alla Polizia Municipale.

La ZTL, istituita nel 2004, nasce dall’esigenza, soprattutto nel periodo estivo, di contenere l’inquinamento atmosferico ed acustico esistente a causa della circolazione dei numerosi veicoli a motore in tutta l’isola del centro storico, nonché all’esigenza di migliorare la vivibilità e la fruibilità dello stesso da parte dei residenti e dei numerosi turisti e di tutelare la circolazione pedonale, l’ordine pubblico ed il patrimonio culturale di valore storico-artistico.

La Zona a Traffico Limitata sarà attiva dal 13 giugno fino al 30 settembre, dalle ore 10.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, a partire dall’intersezione del Ponte Seicentesco con la Riviera Cristoforo Colombo. Potranno circolare solo i veicoli autorizzati e quelli a trazione elettrica. I residenti già in possesso di pass potranno contare sul rinnovo automatico.