Lotta al randagismo a Salice Salentino, il Sindaco emana un’Ordinanza

Il fenomeno del randagismo è diffuso e rappresenta un problema che va prevenuto, affrontato, contenuto. L’amministrazione comunale di Salice ci ha lavorato nell’ottica di contemperare convivenza civile e amore per gli animali.

Il sindaco Mimino Leuzzi in accordo con il consigliere delegato Mirko Ianne, ha emanato apposita ordinanza che prevede, l’obbligo a tutti i possessori e proprietari di cani e gatti di età superiore a due mesi e sprovvisti di microchip di provvedere all’identificazione e all’iscrizione dei cani e gatti presso l’Anagrafe e non oltre il 30/04/2025; che il proprietario o il detentore di un cane e gatto adotti ogni precauzione per evitare la fuga dell’animale e che, nel caso di allontanamento o smarrimento, ne dia immediata comunicazione al Comune e al Servizio Veterinario anche considerato l’art 727 comma 1 c.p.; che il proprietario o il conduttore del cane usi sempre il guinzaglio durante le passeggiate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e che il proprietario o il conduttore provveda all’immediata rimozione delle deiezioni solide del cane e che porti sempre con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse quando conduce l’animale in ambito urbano compresi giardini e parchi pubblici.

Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, per ogni violazione alle disposizioni dell’ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, specificando che il Sindaco o chi per lui delegato è l’organo competente a ricevere rapporto da parte del veterinario incaricato e irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni del caso.

Sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza la Polizia locale, il Corpo Forestale dello Stato, le Forze dell’Ordine, i Servizi Veterinari dell’ASL e le Guardie zoofile.