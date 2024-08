Tutela dell’ordine e della sicurezza a Gallipoli, il Sindaco emana un’ordinanza

Gallipoli si dota di nuove regole per l’estate. Per aumentare la sicurezza pubblica e il rispetto dell’ordine, il sindaco Stefano Minerva, ha emanato un’ordinanza che introduce nuove restrizioni nelle attività svolte nei lidi balneari del litorale sud.

La decisione è stata presa in seguito a una serie di episodi che hanno evidenziato la necessità di un intervento più incisivo. In particolare, sono stati segnalati disordini legati agli eventi musicali e danzanti, un eccessivo volume della musica e un consumo smodato di alcolici.

Cosa prevede l’ordinanza

Limitazioni al consumo di alcolici: nei lidi balneari, tra le 17:00 e la chiusura, il consumo di alcolici e superalcolici sarà consentito esclusivamente al bancone o in contenitori biodegradabili. È inoltre vietata la vendita da asporto; restrizioni sulla musica: tra le 17:00 e le 20:00, gli stabilimenti balneari non potranno utilizzare vocalist e dj. Sarà consentita solo la musica da ascolto; divieto di vendita di alcolici nelle aree pubbliche: lungo il litorale, tra lo stadio comunale e il canale dei Samari, e sul lungomare Galileo Galilei, è vietata la vendita di alcolici e superalcolici in determinate fasce orarie.

Chi non rispetterà le nuove disposizioni rischia multe salate, che possono arrivare fino a 500 euro.

Il sindaco Minerva ha sottolineato l’importanza del dialogo e dell’ascolto per trovare soluzioni efficaci. “L’obiettivo dell’amministrazione è garantire la sicurezza di tutti, senza intaccare il divertimento sano”, ha dichiarato.