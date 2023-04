La Diocesi Nardò-Gallipoli in festa per tre nuove ordinazioni

Seclì, Taviano e Gallipoli, si vestono a festa e con loro tutta la Diocesi di Nardò-Gallipoli per l’ ordinazione diaconale di Michele Busti e presbiterale di don Giovanni Colitta e don Marco Macrì.

La solenne concelebrazione, presieduta da Mons. Fernando Filograna, vescovo di Nardò-Gallipoli, si svolgerà a Nardò, presso la Cattedrale Santissima Maria Assunta, nel pomeriggio di oggi, alle ore 18.00

I tre ordinandi hanno scelto, d’accordo con il Vescovo, la Cattedrale come ulteriore segno di Unità e Comunione, provenendo da esperienze di vita diverse.

Alla celebrazione interverranno numerosi sacerdoti e fedeli laici. In particolare saranno presenti i compagni del Seminario Regionale di Mofetta, i formatori e il direttore spirituale. Presenti i rappresentanti delle comunità diocesane ed extradiocesane in cui gli ordinandi stanno vivendo il proprio “tirocinio pastorale” e le amiche e gli amici delle città di provenienza. Accanto agli ordinandi la presenza discreta ma sempre attenta e incoraggiante dei parroci delle parrocchie di origine..

“Auguro al neo diacono e ai novelli presbiteri di saper essere catalizzatori dell’Amore che da Cristo hanno ricevuto, di continuare sempre a servire e presiedere, di essere guide e compagni fidati di viaggio per quanti incontreranno”, ha affermato Filograna

Michele Busti

Nato a Nardò il 5 Febbraio 1996, originario della parrocchia di Sant’Agata in Gallipoli, dopo la maturità conseguita nel 2015, presso il liceo “Quinto Ennio” in Gallipoli, all’indirizzo delle Scienze Umane, entra nella comunità del Propedeutico di Molfetta.

Da settembre 2016 a Maggio 2021 vive il percorso seminariale presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese “Pio XI”, durante il quale frequenta la Facoltà Teologia Pugliese presso l’Istituto “Regina Apuliae”.

Dal Novembre 2021 è studente di Scienze e Tecniche Psicologiche presso l’Università Lumsa di Roma. Vive l’esperienza di carità pastorale, sempre a Roma, nella comunità parrocchiale di Sant’Ugo Vescovo alla Serpentara.

Don Giovanni Colitta

Nato a Galatina il 10 maggio 1978, residente a Seclì, cresce nell’Azione Cattolica parrocchiale, di cui diventa anche presidente. A 19 anni entra nell’Aeronautica Militare, instaurando anche lì relazioni importanti e durature. Nel frattempo frequentare e si laurea presso l’Accademia di Belle arti. Lascia l’Aeronautica nel 2017 (dopo 20 anni di servizio, gli ultimi dei quali vissuti a Galatina) per entrare in Seminario, a Molfetta, nel Seminario Maggiore Regionale. Nel 2020 ha conseguito il baccalaureato e in seguito il master in arte e teologia. Oggi è collaboratore presso la parrocchia Beata Vergine Maria del Rosario in Copertino, insegna religione presso il Polo 3 di Nardó e da un anno è assistente diocesano dell’Azione Cattolica dei Ragazzi.

Don Marco Macrì

Nato a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, il 19/06/1996, cresciuto in Sicilia, dal 2010 a Taviano impegnato in diverse esperienze di servizio e particolarmente nella parrocchia San Martino di Tours. Dopo aver compiuto gli studi dapprima presso il Seminario diocesano di Nardò e successivamente presso il Pontificio Seminario Regionale Pugliese di Molfetta è stato ordinato diacono il 28/12/2021. Dal 2020 studia presso l’Istituto di Liturgia Pastorale – Santa Giustina di Padova per conseguire il titolo della licenza. Dal 2021 presta il suo servizio presso la parrocchia dei Santi Simone e Giuda di Villatora di Saonara, in provincia di Padova.