A Veglie arrivano gli ‘Orti Urbani’

L’Amministrazione Comunale di Veglie è stata ammessa a finanziamento regionale di 10mila euro nell’ambito del progetto Orti di Puglia, che permette la realizzazione di orti urbani.

Il progetto prevede, attraverso il completamento degli orti comunali, l’allestimento degli stessi con casette degli attrezzi, contenitori di acqua a uso irriguo, attrezzature varie, compostiera e area ricreativa e mira a raggiungere diversi obiettivi legati all’orticoltura tra cui la riqualificazione di un’area del paese destinata ad orti urbani, il coinvolgimento dei cittadini in forma singola ed associata, l’attuazione di pratiche anche sperimentali di agricoltura civica.

Fondamentale è stato aver interloquito e coinvolto nel progetto con dichiarazione di intenti le associazioni (L’Arca cooperativa sociale, L’Albero della vita), la cooperativa sociale Fantasylandia con il progetto “Coltiva….mente”, che mira al recupero psichico e sociale tramite la pratica dell’ orto-terapia per il recupero sociale e psicologico di persone che esprimono disagi psico-sociali, l’Orto Botanico dell’Università del Salento per la collaborazione e la consulenza scientifica in agricoltura sostenibile e InnovAction soc coop per l’attività di progettazione e coordinamento.

Nel progetto sono inoltre previste attività di formazione e laboratori di educazione ambientale.

I lotti interessati sono quelli di di via Convento e via Rodari, appena prima del cimitero