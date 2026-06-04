La natura si fa medicina per l’anima e per il corpo. Nell’ambito del progetto sociale “Benessere e supporto accanto alla tua cura”, coordinato da Andos Lecce, l’associazione OdV “Nuove Speranze” ha seguito le innovative iniziative di Orto-Terapia Sperimentale, focalizzate sull’allestimento di un “Giardino terapeutico” temporaneo. Si tratta di uno spazio esterno, rilassante e stimolante, appositamente progettato per offrire ai pazienti oncologici un luogo di rigenerazione lontano dai contesti medicalizzati.

Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 11.00, presso la sede dell’Asl di Lecce (con ingresso da P.tta Bottazzi, nei pressi dell’Ufficio Invalidi Civili), si terrà la cerimonia ufficiale di inaugurazione del Giardino Terapeutico.

L’evento vedrà la partecipazione e gli interventi della dott.ssa Elisabetta De Matteis e della dott.ssa Maria Grazia Sanarica (responsabili di progetto), dell’Avv. Stefano Rossi (Commissario Straordinario dell’Asl di Lecce), del Dott. Rodolfo Rollo (Direttore del Distretto Sociosanitario di Lecce) e del Dott. Nicola Di Renzo (Direttore del Dipartimento Oncoematologico dell’Asl di Lecce).

Un progetto di supporto integrato che parte da lontano

L’iniziativa progettuale risponde pienamente agli indirizzi regionali per le attività di supporto (DGR n° 1334 del 26/09/2024) ed è attivamente sostenuto dall’ASL di Lecce. Presentato ufficialmente lo scorso 2 ottobre presso il Teatro Asfalto di Lecce, il programma offre una risposta concreta e umana sul territorio: con oltre 36.000 pazienti oncologici registrati nel Salento nel solo 2024, il bisogno di un supporto integrato è più che mai attuale.

Il Laboratorio: “Coltiva Te Stesso, la Cura che Rinasce”

Sotto il coordinamento operativo di Pancrazio Nobile, operatore psicosociale dell’ASL Lecce e responsabile di “Nuove Speranze”, il laboratorio di orto-terapia a Lecce è dedicato alle donne dell’Andos e mira a trasformare il contatto con la terra in un percorso di rinascita interiore.

“L’obiettivo è promuovere il benessere psicofisico attraverso la cura delle piante, intesa come metafora della cura di sé”, spiega Pancrazio Nobile. “In questo giardino, la semina e il raccolto diventano strumenti per ridurre lo stress, rafforzare l’autostima e riscoprire la propria manualità in un clima di condivisione e sostegno reciproco.”

Un percorso sensoriale, scientifico e creativo

Il programma di orto-terapia è strutturato in cicli di 6-8 incontri settimanali per piccoli gruppi (composti da 8-12 partecipanti) e prevede una serie di attività variegate: contatto diretto con la terra: preparazione del terreno e semina di piante come lavanda, salvia e girasoli; laboratori “Profumi e Colori”: creazione di tisane e tinture naturali con le erbe coltivate; mindfulness: esercizi di rilassamento nel verde attraverso il tatto e il respiro guidato e condivisione: cerchi di parola e la creazione di un diario collettivo per documentare la propria “fioritura”.

L’integrazione dell’ortoterapia nei percorsi di cura oncologica rappresenta un cambio di paradigma fondamentale: il paziente smette di essere esclusivamente “oggetto” di cure mediche per tornare a essere soggetto attivo che si prende cura della vita. Il contatto diretto con la terra esercita un potente effetto di de-medicalizzazione, offrendo un rifugio psicologico dove l’ansia legata alla patologia e ai trattamenti invasivi può essere mitigata da ritmi lenti e gesti ancestrali.

Dal punto di vista scientifico, questa pratica favorisce la riduzione dei livelli di cortisolo (l’ormone dello stress) e stimola la produzione di endorfine, migliorando sensibilmente la resilienza e la qualità della vita percepita. Curare un giardino diventa così una potente metafora di speranza: vedere un seme che germoglia nonostante le intemperie restituisce una nuova fiducia nelle capacità rigenerative di corpo e mente.

Un approccio olistico: la rete del benessere nel Salento

L’ortoterapia è solo uno dei tasselli del più ampio progetto “Benessere e supporto accanto alla tua cura”, attivo da novembre 2025 a giugno 2026. Il programma multidisciplinare include anche attività di: Nordic Walking; Teatro Terapeutico; Sessioni di Mindfulness e Gruppi di sostegno psicologico per adulti e bambini

L’iniziativa è resa possibile da una solida rete di partenariato che vede collaborare ANDOS Comitato di Lecce Odv (capofila), Asfalto Teatro, Nuove Speranze Odv, Nest Asd, Fondazione di Comunità del Salento Ets e Conchiglia Aps.

Tutte le attività, incluse quelle del giardino terapeutico, sono completamente gratuite e aperte a pazienti in trattamento o in remissione, ai loro familiari e ai caregiver.

Contatti e Informazioni

Le attività del progetto si sono svolte su tutto il territorio dell’ASL di Lecce.

Per info generali sul progetto: 350.8717207. Per informazioni sul Giardino Terapeutico: 338.8732197