Il Vicequestore Giorgio Grasso fa ritorno nel Salento dopo un percorso professionale che lo ha visto impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata, al narcotraffico e ai reati di genere. Sarà Dirigente Reggente della Divisione Anticrimine

​Il suo profilo accademico consta di una laurea in Giurisprudenza presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e successivamente un Master di II Livello in Scienze della Sicurezza presso l’Università La Sapienza di Roma. Entrato nei ruoli dei Commissari della Polizia di Stato nel 2010 con il 100° Corso di formazione, ha affinato le proprie competenze frequentando corsi specialistici in materia di violenza di genere, contrasto al traffico di stupefacenti e tecniche investigative anche in ambito internazionale (Cepol).

​Le tappe del percorso professionale iniziano a Bergamo dove ha diretto l’U.P.G.S.P., la DIGOS e, dal 2014 al 2017, la Squadra Mobile, dove ha preso parte alle indagini sull’omicidio di Yara Gambirasio.

Dal 2017 al 2020 a Vibo Valentia come Dirigente della Squadra Mobile dove ha coordinato operazioni di contrasto alle cosche della ’ndrangheta locale (operazioni “Outset”, “Black Widows”, “Rimpiazzo”, “Errore Fatale”).

In seguito presso il Servizio Centrale Operativo (SCO) – Roma, nella Direzione Centrale Anticrimine, ha ricoperto il ruolo di Direttore della Sezione “Reati contro la persona e Violenza di genere” e successivamente della Sezione “Antidroga”.

Più di recente in Puglia ha diretto il Commissariato di Ostuni e, fino al mese scorso, la Squadra Mobile della Questura di Brindisi, dove si è distinto nel contrasto ai clan della Sacra Corona Unita (operazione “Colemi”).

​Esperto nelle tecniche di infiltrazione e nelle operazioni sotto copertura (undercover), anche applicate al darkweb, svolge da anni attività di docenza presso la Scuola Superiore di Polizia, la Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia e la Scuola Internazionale di Caserta.

​Al Vice Questore Giorgio Grasso vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte del Questore Giampietro Lionetti e di tutta la Polizia di Stato della provincia di Lecce.