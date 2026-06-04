Nelle prime ore di questa mattina, i territori di Martano, Cursi e Corigliano d’Otranto sono stati teatro di un’importante operazione coordinata dai militari della Compagnia Carabinieri di Maglie. Le forze dell’ordine hanno dato esecuzione a otto ordini di carcerazione definitivi, emessi dalla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Lecce.

Si tratta dell’atto conclusivo della nota operazione “Pegaso”, l’indagine che già nel 2023 aveva inferto un duro colpo alla criminalità locale grazie al lavoro investigativo del Norm della Compagnia di Maglie.

Il verdetto della Cassazione e le accuse

La svolta che ha fatto scattare le manette all’alba è arrivata direttamente dalla Corte di Cassazione, che ha rigettato i ricorsi presentati dai condannati. Le sentenze a loro carico sono così diventate definitive.

I reati contestati, a vario titolo, nel procedimento penale sono associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con l’aggravante del metodo mafioso

Al termine delle formalità di rito, i destintari dei provvedimenti sono stati trasferiti e associati presso le case circondariali di Lecce e Bari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’esecuzione di questi arresti mette la parola “fine” a un percorso investigativo lungo e ramificato. L’operazione ha dimostrato ancora una volta la capillarità dell’Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio salentino, evidenziando la perfetta sinergia tra la fase di indagine e quella del giudizio.

L’operazione Pegaso si conferma come uno dei tasselli più significativi nella lotta alle organizzazioni dedite al narcotraffico nel tacco d’Italia, ribadendo l’impegno quotidiano del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce a tutela della legalità e della sicurezza dei cittadini.