Ospedale di Galatina, la Befana porta tanti regali ai pazienti di pediatria. Grandi emozioni per grandi e piccini

È stata una Epifania diversa per i piccoli pazienti dell’Ospedale di Galatina, costretti a passare un giorno di festa “diverso”. Pesa di più, forse, per un bambino essere in ospedale invece che a giocare con i propri compagni ed è per regalare un sorriso e un momento di gioia che la Befana è arrivata in moto.

Tante emozioni per grandi e piccini, insomma, grazie all’iniziativa promossa dal Moto Club Salento 12000 giri, insieme alla Asl di Lecce.

Ai piccoli pazienti del reparto di pediatria sono stati portati tanti doni dalla “vecchia” nonnina giramondo. E non finisce qui: infatti, la Befana, anche per dare un messaggio importante, ha deciso di ricevere il vaccino antinfluenzale che serve a proteggere tutti, soprattutto le persone più fragili.