Insediato l’Osservatorio aziendale tra Cittadinanzattiva, Tribunale per i Diritti del Malato e Asl Lecce

Nella giornata di martedì 18 ottobre, per dare attuazione a livello aziendale al Protocollo tra Regione Puglia e Cittadinanzattiva, si è svolto presso la Direzione generale della Asl Lecce l’incontro di insediamento dell’Osservatorio aziendale.

Hanno partecipato il Commissario straordinario Stefano Rossi, la dirigente della Comunicazione Istituzionale Sonia Giausa, il segretario regionale di Cittadinanzattiva Puglia Matteo Valentino, la coordinatrice regionale del Tribunale per i Diritti del Malato Stefania Palmisano e i referenti territoriali della Rete.

L’organismo ha la funzione di mettere in campo gli strumenti di partecipazione attiva previsti nella Delibera di Giunta regionale n. 1.400 del 12 agosto 2020 e nel collegato Protocollo d’intesa siglato tra Dipartimento Salute della Regione Puglia e Cittadinanzattiva Puglia.

L’Osservatorio punta a tutelare il diritto dei cittadini ad un accesso tempestivo, equo e appropriato ai servizi e alle prestazioni sanitarie, attraverso un impegno congiunto nell’analisi dei servizi sanitari, per far emergere buone prassi e criticità e implementare azioni di miglioramento.

Numerosi i temi oggetto di approfondimento: utilizzo dei fondi del Pnrr per il territorio, Ospedali e Distretti socio sanitari, riduzione Liste di attesa e campagna di screening oncologici.

Il segretario regionale Cittadinanzattiva Matteo Valentino ha espresso “Piena condivisione rispetto al percorso individuato dal Commissario straordinario in merito a temi fondamentali come l’abbattimento delle liste di attesa, l’appropriatezza della spesa farmaceutica e una programmazione sugli screening”.

La coordinatrice regionale del Tribunale per i Diritti del Malato Stefania Palmisano ritiene “Che la piena attuazione del protocollo sancisca una forte e costruttiva collaborazione, nella direzione di una partecipazione di qualità dei cittadini alle politiche sanitarie, per un accesso equo e tempestivo ai servizi e alle prestazioni sanitarie”.

L’Osservatorio aziendale di consultazione ha già individuato obiettivi a breve e medio termine e ha fissato le prossime tappe: “Intendiamo questo momento e l’istituzione dell’Osservatorio aziendale non come liturgico o formale ma come occasione concreta per rinvigorire gli strumenti di partecipazione e per cooperare con chi, come Cittadinanzattiva – Tribunale del malato, è sentinella attenta dei bisogni e dei disagi dei cittadini rispetto alla fruizione dei nostri servizi sanitari” ha commentato il Commissario straordinario Stefano Rossi.