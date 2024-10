Osservatorio sul contrasto ai matrimoni forzati, presentato a Lecce il progetto della Cooperativa Omshea – La Casa di Aisha

È stato presentato presso l’Open Space del Comune di Lecce il progetto dell’Osservatorio sul Contrasto ai Matrimoni Forzati alla presenza della dottoressa De Bellis, dirigente della divisione anticrimine della Questura di Lecce, del Tenente dei Carabinieri Molina, del Vice Prefetto Walter Spadafora, dell’Assessore Giancarlo Capoccia, dell’Assessore Andrea Guido e del Sindaco del capoluogo Adriana Poli Bortone. Erano presenti anche i consiglieri comunali Luigi Quarta Colosso e Sofia Lupo.

A Lecce, la Cooperativa Omshea – La Casa di Aisha ha inaugurato questo progetto a tutti gli effetti pionieristico, mirato a combattere e prevenire il fenomeno dei matrimoni forzati, con un focus particolare sulle donne migranti, le coppie miste e le seconde generazioni.

L’Osservatorio rappresenta un’importante risorsa nella lotta contro questa pratica coercitiva, con l’obiettivo di sensibilizzare e fornire supporto alle vittime.

L’Osservatorio offre una gamma completa di servizi, tra cui assistenza, attività di formazione e prevenzione, supporto psicologico e programmi di integrazione sociale, con l’intento di creare un ambiente sicuro e accogliente dove le donne possano trovare il sostegno necessario per superare le difficoltà e costruire un futuro libero da costrizioni.

Il centro si distingue per la sua specializzazione in diverse aree:

– Donne Migranti: supporto specifico per affrontare le sfide legate all’immigrazione, inclusi problemi legali, linguistici e culturali.

– Coppie Miste: consulenza e supporto per le coppie che affrontano difficoltà legate alle differenze culturali e religiose.

– Seconde Generazioni: programmi dedicati ai giovani nati da genitori migranti, per favorire la loro integrazione e il loro successo scolastico e professionale.

L’Osservatorio sul Contrasto dei Matrimoni Forzati e le infibulazioni è il primo centro in Italia a offrire un insieme così completo e specializzato di servizi in questo ambito. La sua unicità risiede nella capacità di rispondere alle esigenze specifiche di una popolazione diversificata, fornendo soluzioni personalizzate e mirate. Questo approccio innovativo ha già attirato l’attenzione di altre città italiane, che guardano a Lecce come un modello da seguire.

La Cooperativa Omshea spera di espandere il modello dell’Osservatorio ad altre regioni italiane, contribuendo a creare una rete di centri di eccellenza per la tutela delle donne e la prevenzione dei matrimoni forzati in tutto il Paese.

L’Osservatorio rappresenta un passo avanti significativo nella lotta per i diritti delle donne in Italia, offrendo un rifugio sicuro e un supporto concreto a chi ne ha più bisogno.