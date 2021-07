Parte l’Oversound Music Festival: ecco le date dei concerti a Lecce

Riparte l’estate, riparte (con le dovute norme e l’attenzione alla sicurezza) la nuova iniziativa dell’agenzia M&P e Friends&Partners Company, in associazione all’etichetta Vulkano Concerti, l’Oversound Music Festival. Una serie di appuntamenti di musica, cultura, intrattenimento e turismo che vedranno protagonista la città di Lecce insieme ad altre regioni e province italiane.

In progetto già dal 2019 e poi bloccato dalla pandemia, l’edizione di Oversound 2021 non sarà svolta in unico posto, ma in diverse location, tra cui Bari, Chieti, e in particolare Lecce, in piazza Libertini, per dare la possibilità di partecipare a più gente e senza creare particolari assembramenti.

Il Festival oltre la musica: cosa prevede l’iniziativa

Il festival Oversound è un progetto che guarda le manifestazioni europee più importanti e rinomate come il “Primavera Sound” di Barcellona o lo “Sziget Festival” di Budapest o il “Glastonbury Festival of Contemporary Performing Arts”. Nell’estate 2021 sarà itinerante per via dell’emergenza sanitaria ancora in atto, con una capienza massima di 1000 partecipanti seduti, per concerto.

“Abbiamo scelto di essere itineranti per mantenere sempre alto il profilo della sicurezza e, allo stesso tempo, dare lavoro a più persone. L’attenzione a contrastare il virus sarà sempre massima e non vogliamo creare situazioni difficili. Solo dal prossimo anno l’edizione verrà svolta in un unico luogo” spiegano gli organizzatori.

“Vogliamo dar vita a un contenitore di prestigio a livello artistico, come accade già in altre parti d’Europa. Il fine è quello di generare turismo, portando gente da tutto il paese e non solo a passare le proprie vacanze da noi, in base anche al programma di eventi che presenteremo”

La presentazione del progetto e le date di Lecce

A partire da giovedì 8 luglio, nella sala polifunzionale Open Space di Lecce, la conferenza stampa di presentazione per la rassegna artistica che nel corso dell’estate, dal 18 luglio all’8 settembre, proporrà in Puglia e non solo, le performance di alcuni dei più rinomati nomi della canzone e dello spettacolo italiano, come ad esempio Piero Pelù e Antonello Venditti.

“Non saranno solo cantanti” dicono ancora gli interessati, “ma come è ben precisato nel naming del progetto, andremo oltre la musica, con altri e vari personaggi del mondo dello spettacolo”.

Intanto al momento, sono state pubblicate le date che interesseranno la stagione musicale estiva di Piazza Libertini a Lecce, e il calendario è in continuo aggiornamento.