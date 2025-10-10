Canone per l’illuminazione votiva a Nardò, le modalità di pagamento

Si avvicina la data per il rinnovo del canone per l’illuminazione votiva 2026 nel Comune di Nardò. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2025. Il costo per il servizio annuale resta invariato e ammonta a 13 euro.

Questa tassa permette di garantire il mantenimento del punto luce presso le sepolture dei propri cari nel cimitero comunale. È fondamentale non mancare l’appuntamento con la scadenza per assicurare la continuità del servizio.

Il Comune di Nardò ha messo a disposizione dei cittadini diverse modalità di pagamento, pensate per offrire la massima comodità e flessibilità.

È possibile effettuare il pagamento in presenza recandosi presso l’Ufficio Servizi Cimiteriali. di via Falcone (ex tribunale), dal lunedì al venerdì: dalle ore 9:00 alle 12:00 e il giovedì: anche dalle 15:00 alle 17:00. Il pagamento dovrà essere fatto esclusivamente tramite POS (Bancomat o Carta di Credito). Non sono accettati contanti.

Per chi preferisce ricevere il documento a casa o via email per poi pagarlo online o in esercizi convenzionati, dovrà inviare una email di richiesta e inserire i nominativi dei defunti per cui si rinnova l’illuminazione e il codice fiscale dell’intestatario dell’utenza, agli indirizzi mail [email protected] e [email protected]

I titolari del contratto possono accedere direttamente alla piattaforma del Comune per scaricare il documento sul sito web del Comune di Nardò. Ci si dovrà autenticare tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica.

Il bollettino PagoPA è spesso disponibile anche attraverso l’App IO, l’applicazione dei servizi pubblici, offrendo un ulteriore canale digitale per completare il versamento.

Per qualsiasi dubbio o per ottenere maggiori informazioni riguardo il rinnovo del canone illuminazione votiva 2026, è possibile contattare direttamente l’ufficio preposto al numero 0833 838278