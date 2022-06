A Nardò attivo Flowbird, il parcheggio nelle marine si può pagare anche con l’app

La sosta nelle marine adesso si paga anche con una app sullo smartphone. Si tratta di Flowbird parking e consente in maniera facile, sicura e veloce di gestire il parcheggio in tutto e per tutto attraverso il proprio device.

Come funziona

Occorre ovviamente scaricare l’app, registrarsi (gratuitamente) con un proprio account e associare un metodo di pagamento al sistema. L’app consente innanzitutto di individuare un parcheggio disponibile tramite la funzione della “mappa” e di pagare la sosta con pochi click.

I vantaggi sono tantissimi, a cominciare dal fatto che si ha a disposizione un comodo parcometro digitale che consente di evitare di andare alla ricerca di monetine e di fare la fila. L’applicazione, poi, manda un avviso dell’imminente scadenza della sosta direttamente sullo smartphone e quindi consente di prolungare il tempo (evitando multe); permette, infine, di pagare solo per il tempo effettivo.

Il personale di controllo è dotato di terminali mobili con i quali, tramite la targa dell’auto, interroga il sistema sull’effettivo pagamento della sosta. Quindi, niente più file, niente ticket da esporre sotto il parabrezza, niente rischi di multe per contrattempi o dimenticanze, ma più risparmio e un approccio decisamente più veloce e pratico con il parcheggio a pagamento.

Tutte le informazioni necessarie per usufruire del servizio sono disponibili sul sito apposito, che è attivo per gli stalli a pagamento di Santa Maria al Bagno, Santa Caterina e in prossimità del parco di Portoselvaggio. È utile ricordare che sono ovviamente disponibili i pagamenti tradizionali tramite contante e carta di credito.