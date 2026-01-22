A Salice Salentino nuovi pali della segnaletica per tutelare gatti e sicurezza stradale

Salice Salentino rafforza il proprio impegno in favore della tutela degli animali e della sicurezza nel centro del paese con l’installazione di circa 20 pali della segnaletica dedicati ai gatti, dislocati nei punti dove, purtroppo, si sono verificati più frequentemente incidenti che hanno coinvolto animali e dove sono presenti colonie feline.

Sui pali campeggia un messaggio chiaro e diretto rivolto agli automobilisti: “RALLENTA. Fai attenzione, anche noi abbiamo una famiglia. È assolutamente vietato maltrattare i gatti o spostarli dal proprio territorio.”

Accanto alla dicitura sono presenti simpatici disegni raffiguranti due gattini, insieme al logo del Comune, per rendere il messaggio immediato e riconoscibile.

L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale e portata avanti dal consigliere delegato Mirko Ianne, con l’obiettivo di prevenire sinistri e proteggere gli animali presenti sul territorio.

«Come delegato al randagismo – dichiara Ianne – in sinergia con il corpo di polizia locale, abbiamo ascoltato per l’ennesima volta proposte per prevenire incidenti pericolosi all’incolumità dei nostri amici randagi. Abbiamo installato circa 20 segnali stradali su tutto il territorio comunale, nei luoghi dove sono avvenuti più frequentemente sinistri e purtroppo la morte di gatti, e dove vi è una presenza significativa di animali grazie alle colonie feline. Questi segnali vogliono ricordare a tutti che il rispetto è un diritto-dovere: rallentare e fare attenzione significa proteggere vite innocenti».

Anche il sindaco Mimino Leuzzi esprime soddisfazione per l’iniziativa: «Salice Salentino è una comunità che crede nei valori del rispetto e della responsabilità. Questa segnaletica non è solo un richiamo alla prudenza, ma anche un messaggio educativo che promuove la convivenza civile e la tutela degli animali. Proteggere i gatti significa rendere il nostro paese più sicuro, più umano e più attento alla vita in ogni sua forma».

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a rispettare i segnali, a rallentare nelle aree indicate e a collaborare attivamente per la tutela degli animali, contribuendo a diffondere una cultura del rispetto e della responsabilità.

Con questa iniziativa, Salice Salentino conferma il proprio impegno per la sicurezza stradale, il benessere animale e la sensibilizzazione della comunità verso la convivenza responsabile con tutte le forme di vita