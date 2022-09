Palma d’oro per le arti visive, premiato a Montecarlo l’artista salentino Lucio De Salvatore

È stato premiato a Montecarlo, nel Principato di Monaco, il salentino Lucio De Salvatore. L’artista, in arte “Il Bagnolese” porta a casa il prestigioso riconoscimento internazionale della Palma D’oro per le Arti Visive 2022 dopo aver passato la selezione eseguita dalla commissione della Gallery ArtExpo’ organizzatrice dell’evento artistico.

Da subito, De Salvatore ha avuto l’appoggio Bagnolo del Salento, suo comune di origine. L’amministrazione comunale ha inviato alla commissione della Gallery ArtExpo’ un comunicato con le congratulazioni da parte del sindaco Irene Chilla e tutta l’amministrazione.

A valere il premio all’artista è stata l’opera intitolata “Il Bagnante” che ha ricevuto tanti consensi dalla commissione, premiandolo con trofeo, diploma e critica. Un grande successo internazionale per l’artista.

“Sono davvero felice di questo importante riconoscimento ricevuto a Montecarlo da una prestigiosa organizzazione come quella della Gallery ArtExpo’”, ha dichiarato De Salvatore. “Questo riconoscimento per me è simbolo di continuità del lavoro e simbolo di crescita. Ringrazio la mia amministrazione comunale di Bagnolo e i miei concittadini per il grande supporto che mi hanno dato in questo percorso. Grazie all’organizzazione Gallery ArtExpo’ per aver creduto nella mia arte e per averla valorizzata con questo prestigioso riconoscimento”.