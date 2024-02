Spiaggetta di Porto Badisco e parco eolico, un incontro per parlare ‘del futuro’

L’appuntamento fissato per le 18.00 nel Capannone Santi Medici, a Uggiano la Chiesa, è importante perché sul tavolo ci sono due argomenti importanti: la spiaggetta di Porto Badisco e il Parco Eolico marino che, molto probabilmente, sarà realizzato tra Santa Cesarea Terme e Santa Maria di Leuca. 90 turbine galleggianti che saranno collocate a distanze comprese tra 12,8 e 24 km.

Due temi importanti per Nino Viceconte e il Comitato per la tutela e la salvaguardia di quell’angolo di paradiso dove, secondo la tradizione, sarebbe sbarcato Enea con il padre Anchise e il piccolo Ascanio. La spiaggia dove approdò il mitico eroe di Virgilio dopo la fuga da Troia non esiste più dopo l’alluvione di qualche anno fa. E molti turisti che hanno scelto il Salento per le vacanze sono tornati a casa con una cartolina diversa di quell’angolo di costa. L’altro, come detto, è quello del parco eolico offshore.

Alcuni Sindaci hanno già detto “no” al progetto e anche molti cittadini non riescono a ‘comprendere’ come le pale possano abbracciare la storia che quel tratto di mare racconta e continua a raccontare considerando le “recenti” scoperte legate alla Dea Minerva.

C’è poi la stazione elettrica del parco eolico che sarà realizzata, si vocifera, alla Fraula. Insomma,