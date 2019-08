Palude del Capitano troppo affollata: stop a balneazione e pesca per salvare il prezioso specchio d’acqua

Tante, troppe le presenze nel prezioso specchio di acqua carsico di Palude del Capitano, tanto da mettere a rischio il delicato ecosistema. Per questo, il sindaco di Nardò, Pippi Mellone ha deciso di vietare la balneazione, la pesca e qualunque altra attività che possa danneggiare o alterare i delicati equilibri dei fattori biologici dell’area.

È scritto, nero su bianco, su un’ordinanza del primo cittadino (la numero 409 del 22 agosto). Un provvedimento necessario per proteggere la zona “minaccita” dai tantissimi turisti e dai salentini che raggiungono la Palude del Capitano per un tuffo, un bagno o per la pesca sportiva. Attività incompatibili con la conservazione degli habitat e la biodiversità dell’area (caratterizzata, peraltro, dalle “spunnulate”, cioè cavità carsiche derivanti da doline di crollo), oltre che di disturbo per le specie vegetali e faunistiche presenti. Non solo, la presenza di sifoni naturali sottomarini può costituire una fonte di grave pericolo per i bagnanti e per i subacquei occasionali.

Chiunque dovessere essere ‘sorpreso’ a violare l’ordinanza sarà punito con sanzioni ‘pesanti’. Multe che vanno da 50 a 500 euro.