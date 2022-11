Una panchina blu per sensibilizzare alla cura del diabete. L’iniziativa per il sociale a Scorrano

Una panchina blu per prevenire, curare e monitorare il diabete in una giornata di sensibilizzazione, divulgazione e prevenzione. Nasce con questi intenti l’iniziativa dell’associazione ‘Uniti verso un nuovo Domani…’ che si svolgerà nel pomeriggio del 14 novembre presso l’ospedale di Scorrano ‘Veris Delli Ponti’. Il tutto ovviamente nella giornata mondiale dedicata alla cura del diabete sia di Tipo 1 che di Tipo 2, ricordando che dal 20 dicembre 2006 le Nazioni Unite hanno fatto propria la necessità di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica contro questa malattia che è una patologia cronica autoimmune che colpisce giovani e adulti in varie forme.

La panchina è, da sempre, un punto di ritrovo che accoglie per lo più quella particolare fascia di persone a rischio di diabete. Per questo sulle panchine verranno incise 2 frasi:

– Prima di ogni cosa, abbi cura di te stesso. (Joan Brady)

– Anche se non lo vedi, il Diabete esiste… (“Uniti verso un nuovo Domani…ODV”)

La lettura delle frasi incise attiverà un meccanismo di attenzione nel passante che accoglierà quindi con più partecipazione l’invito allo screening.

Grazie alla scansione del QR-code che sarà presente nell’installazione si potrà prenotare un semplicissimo controllo della glicemia che rappresenta lo strumento migliore per verificare la presenza della patologia.

L’obiettivo è quello di avvicinare il maggior numero di cittadini allo screening preventivo affinché si riduca il rischio di insorgenza della malattia in maniera drastica, una malattia che, come tutte, deve essere affrontata per tempo.

L’evento è organizzato, come detto, dall’ Associazione ‘Uniti verso un nuovo Domani…ODV’ con il patrocinio del Comune di Scorrano e del P.O. “Delli Ponti”

di Scorrano. Saranno presenti all’iniziativa:

Mario Pendinelli, Sindaco di Scorrano Cristina Rota, Vice Presidente Associazione ‘Uniti verso un nuovo Domani…ODV’ Emanuela De Fabrizio, Assessore ai Servizi Sociali e alla Salute del Comune di Scorrano; Osvaldo Maiorano, Direttore del Presidio Ospedaliero di Scorrano.



I volontari della protezione Civile di Scorrano, presenti con i loro gazebo, effettueranno lo screening della glicemia dalle ore 9.00 fino al termine della manifestazione