A Noha di Galatina c’è stata una importante inaugurazione che aiuta e sostiene il pensiero civico sulla grande emergenza sociale della violenza di genere. Si tratta di una panchina rossa contro il femminicidio dedicata a Noemi Durini, fortemente voluta dall’Associazione Anemos Lombardia, ma con una sede distaccata a Galatina, molto attiva nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e alla violenza sulle donne. Presenti la madre di Noemi, la signora Imma Rizzo, le forze dell’ordine, l’amministrazione comunale e Valentina Presicce, componente della commissione provinciale pari opportunità.

Dopo la benedizione del Parroco Don Pietro, l’assessore Mandorrino e la vicesindaca Anselmi hanno portato i saluti del Comune di Galatina e un omaggio floreale alla signora Imma Rizzo.

Successivamente è intervenuta la presidente Nazionale di Anemos che insieme a Nadia Mele, responsabile di Galatina, ha ribadito che tutta la comunità deve fare fronte comune per dire No alla violenza sulle donne, e che al fianco di queste devono esserci anche gli uomini, allo scopo di supportarle in questa battaglia culturale. Infine Imma Rizzo ha ringraziato tutti in particolar modo le forze dell’ ordine sempre presenti.

A conclusione la giovanissima Diamante Vetrano, protagonista del mediometraggio dal titolo Ginevra, diretto da Gino Brotto, ha suonato l’inno alla vita con il suo magnifico violino.