Dona anche tu un po’ di “Pane sospeso”, domani l’iniziativa per le famiglie più bisognose

In piena emergenza sanitaria, sono tante le famiglie costrette a stare a casa senza avere delle entrate economiche stabili. E gli aiuti da parte delle Istituzioni, che cominciano ad arrivare, non sempre sono sufficienti a fare fronte alle necessità di tantissimi cittadini. È in un momento come questo che si vede la solidarietà, quella vera.

A schierarsi dalla parte dei più deboli, come sempre, è il Pronto Soccorso dei Poveri, l’associazione salentina guidata da Tommaso Prima che di recente ha lanciato l’iniziativa “Pane Sospeso”. In collaborazione con tutte le panetterie di Lecce, l’associazione ha rivolto il suo appello a tutti i cittadini leccesi per comprare del pane da donare alle famiglie più bisognose.

Chi vorrà, infatti, nella giornata di domani 24 aprile potrà acquistare un kilo o più di pane presso qualsiasi panificio di Lecce da donare alle famiglie più in difficoltà. Una volta fatto l’acquisto, chiamando all’associazione i volontari ritireranno il pane acquistato che sarà così consegnato alle famiglie bisognose.

Sono già molte le adesioni all’iniziativa dell’associazione di Tommaso Prima che da sempre si occupa delle persone più in difficoltà del territorio. L’aiuto di tutti può fare la differenza in questo periodo di crisi: dona anche tu un po’ di pane a chi non ne ha.

Numero da chiamare: 3469537000