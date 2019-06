Gara al miglior panettone, il salentino Mario Caretto vola a Milano per la finale al Ristorante Cracco

Il panettone non è sicuramente un dolce tipico della tradizione culinaria salentina, eppure qui in Salento ci sono pasticcieri che sanno il fatto loro. Tra i 25 finalisti della settima edizione del concorso Panettone Day, quest’anno c’è anche Mario Caretto. L’artigiano della pasticceria di Surbo che porta il suo cognome ha conquistato il suo posto nella categoria ‘panettone tradizionale’.

Il concorso dedicato a un classico della pasticceria italiana è ideato da Braims in partnership con Novacart, con l’obiettivo di valorizzare le realtà artigianali impegnate a custodire i segreti della produzione del Panettone. A conquistare il palato del maestro pasticcere Iginio Massari, è stata proprio la creazione di Caretto che è riuscito a sbaragliare gli altri concorrenti in fase di selezione, ben 500 panettoni da tutta Italia.

“Panettone Day è il concorso di pasticceria più importante non solo in Italia, ma in tutta Europa”, dice Massasi. “Si tratta dell’unica iniziativa in grado di coinvolgere un numero così alto di pasticceri e dare visibilità a tutti e 25 i finalisti. Questo è importante per valorizzare le piccole realtà artigianali sul territorio e spronarle a sfidarsi ogni giorno per ottenere un prodotto migliore”.

La finale

Per la finale si dovrà attendere il 12 settembre. A fare da palcoscenico alla sfida all’ultimo panettone sarà la Sala Mengoni del Ristorante Cracco, l’esclusiva location simbolo di Milano. La giuria sarà tutta d’eccellenza. Ad affiancare Massari nel ruolo di giudice, ci saranno anche i pasticceri Sal De Riso e Davide Comaschi, la speaker radiofonica e gourmande Marisa Passera e il vincitore della scora edizione Raffaele Romano.

E per i 25 finalisti non mancherà certo l’occasione di dare prova della propria bravura. Oltre alla competizione, dal 7 ottobre al 3 novembre, ognuno di loro potrà vendere la versione in gara del loro panettone tradizionale, nel Panettone Day Temporary Store di Corso Garibaldi.