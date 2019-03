Comodità e velocità nelle pulizie con il panno spugna in microfibra

Per effettuare le pulizie in maniera veloce e facile, si può utilizzare un pratico panno in microfibra, molto assorbente e dalla particolare morbidezza

A cosa serve il panno in microfibra

La microfibra è un tipo di fibra sintetica, realizzata mediante procedimento diretto di filatura e che hanno una massa compresa tra 0,3 e 1,0 dtex.

Queste fibre sono state create a partire dagli anni ’70 e oggi sono molto diffuse in vari settori, sia quello dell’abbigliamento come delle pulizie e igiene per la casa.

Sono fibre molto più sottili di quelle standard e per questo le loro prestazioni sono legate alle proprietà fisiche che derivano da tale finezza.

Le caratteristiche delle microfibre e il fatto che ci sia un’alta densità di filamenti per ogni unità di superficie infatti realizzano tessuti che offrono morbidezza, scorrevolezza, brillantezza, leggerezza e anche una veloce capacità di asciugatura.

Se ci chiediamo a cosa serve il panno in microfibra, nel campo delle pulizie si utilizza molto i panno spugna in microfibra, dato che è ideale da usare su tutte le superfici, sia bagnato per lavare, come asciutto per asciugare, e donare brillantezza e lucentezza dove lo si passa.

Si può trovare in tutti i supermercati e nei negozi di articoli per casa e pulizie, come anche nei migliori store online di prodotti per la casa o anche di prodotti da ufficio, che consegnano a domicilio in Puglia e in ogni regione italiana.

Panno in microfibra per vetri

Proprio per la sua caratteristica morbidezza, e per il fatto che rende le superfici splendenti dopo l’uso, è indicato molto il panno in microfibra per vetri, per pulire e asciugare tutte le superficii di vetro come finestre, piani di vetro, vetrine di mobili, specchi.

Utilizzano un panno spugna in microfibra anche appena umido sulle superfici, si possono togliere residui di gocce di acqua e aloni, e rendere il vetro limpido e brillante.

Una cosa positiva del panno è che si può usare anche senza detersivo, poichè grazie alla capacità pulente delle sue fibre, che catturano polvere e microparticelle, le superfici saranno pulite anche sena uso di detersivi aggressivi, ma solo con acqua.

Quindi per i vetri è utilissimo questo panno, dato che non rovina nè graffia le superfici delicate come quelle in vetro, rendendole brillanti e splendenti con una sola passata.

Panno in microfibra per pavimenti

Sempre per il fatto che il panno spugna in microfibra assorbe una grande quantità di sporco e particelle di polvere, viene usato molto anche nella versione di panno in microfibra per pavimenti.

Dato che anche i pavimenti sono realizzati in diversi tipi di materiali, poichè si trovano pavimenti in marmo, in cotto, in gres, in ceramica, in legno, il panno in microfibra è utilissimo per non graffiare i pavimenti più delicati come legno e cotto, e anche per pulire al meglio tutti gli altri tipi di pavimento.

Si possono usare con il detersivo come solo con acqua, per dare una passata veloce e togliere la polvere. Oggi anche il mocio, il classico spazzolone per pavimento dalla testa rotonda, viene realizzato in microfibra, in modo da potere pulire al meglio i pavimenti e strizzando anche le frange nel modo migliore con il pratico strizzatore assemblato al secchio.

In alternativa, per chi usa lo spazzolone, ci sono panni in microfibra rettangolari adatti per venire applicati sullo spazzolone per pavimenti e passare ogni pavimento pulendo al meglio e togliendo l’acqua in eccesso.

Panno in microfibra per mobili

Per lo stesso principio per cui si utilizza su vetri e pavimenti, si può usare il panno in microfibra anche per i mobili.

Anche i mobili sono fatti di diversi materiali, e con un panno spugna in microfibra si possono pulire tutti i tipi di mobilio senza problemi.

Infatti sul mercato ci sono pratici panni multiuso adatti per rimuovere lo sporco da tutte le superfici, da utilizzare con detergenti e senza, sia solo in microfibra come imbottiti in poliuretano, per aver anche maggiore potenza pulente e sgrassante sui punti difficili.

Il panno spugna in microfibra è quindi l’alleato ideale per le pulizie di casa, disponibile sul mercato in varie dimensioni e di tanti colori diversi, allegri e accesi, per fare le pulizie in modo facile e veloce e con un tocco di spensieratezza in più.