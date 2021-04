La pantera nera vaga indisturbata per il Salento, ma non lascia mai tracce

Per una pantera, felino “famoso” anche per la sua velocità, non deve essere stato difficile macinare chilometri e raggiungere il Salento. E anche se andasse a passo di lumaca è passato più di un anno da quando è stata vista, per la prima volta, a San Severo, nel foggiano, dove – si dice – sia scappata dalla sontuosa villa di un boss del posto. Si dice…

Nelle ultime settimane pare che abbia deciso di vagare nel Tacco dello stivale. Prima sarebbe stata vista da un automobilista a Lequile. L’uomo ha raccontato alle Forze dell’Ordine di aver notato sulla strada provinciale 362 un grosso animale di colore nero che attraversava la strada, saltando con agilità il guard-rail. Era davvero una pantera? È impossibile dirlo. La segnalazione però c’è stata come dimostra un documento ufficiale del Commissariato che ha ascoltato il testimone inoltrato sulle chat e sui social. Tempo qualche giorno, eccola spuntare a Matino. Immortalata, in questo caso, in un video diventato virale. Forse uno scherzo tra amici finito sul tavolo dei Carabinieri forestali.

Peccato che, come accaduto ad ogni segnalazione, sembra non siano state trovate tracce di una pantera. Nessuna impronta, nessun segno che possa far pensare al passaggio di un animale di cinquanta/sessanta chili. E tra fake-news, immagini mai nitide e foto mai scattate, il caso è diventato un vero e proprio mistero. C’è da dire che nulla viene lasciato al caso. Ogni segnalazione viene scrupolosamente verificata, ma dopo più di un anno ci dovrebbe essere qualcosa in più.