Natale a Lecce si vive camminando a piedi, 1.400 parcheggi gratuiti disponibili da domani

Dopo le polemiche sul “ritardo” dell’amministrazione comunale ad allestire il cuore della città, a Lecce si respira finalmente aria di Natale. Una pioggia di stelle (composta da 65mila punti luce), in piazza sant’Oronzo, l’albero scintillante sull’ovale della Lupa, scritte luminose in piazza Mazzini e il presepe in piazza Duomo hanno richiamato centinaia di salentini che si sono concessi la classica ‘passeggiata’ nel capoluogo barocco vestito a festa.

Restava il nodo parcheggi. Da domani, venerdì 14 dicembre, saranno disponibili le aree di sosta gratuita che gli automobilisti potranno utilizzare tranquillamente grazie all’accordo raggiunto con l’Università del Salento, la ASL di Lecce e la Camera di Commercio.

70 parcheggi gratuiti saranno fruibili in via Adua e altri 70 in via Principe Umberto. 170 , invece, i posti disponibili in via Bernardino Realino e via Miglietta. 110 in via Petraglione.

Queste zone si aggiungeranno alle aree a parcheggio comunali di Foro Boario (360 posti), Settelacquare (400) e Via San Nicola (Piazzale Cimitero, 80). Si tratta, numeri alla mano, di più di 1400 posti auto gratuiti, a pochi minuti dal centro storico.

Percorrenze a piedi

Insomma, è utile ricordare che le aree di sosta sono poste in prossimità del centro città e della zona commerciale, a pochi minuti di camminata dalle principali attrazioni comprese nel programma “Natale che Spettacolo” e dalle vie dello shopping. In particolare:

da Via Adua la distanza da Piazza Sant’Oronzo è di 800 metri: 10 minuti a piedi

da Via Petraglione (Camera di commercio) è 1 km: 12 minuti a piedi

da Piazza Argento (Principe Umberto, Via Petraglione, Via B. Realino) è 1 km: 12 minuti a piedi da piazza Sant’Oronzo e 500 metri da Porta San Biagio. Totale? 6 minuti di camminata

da Parcheggio Asl Via Miglietta è 1,2 km: 15 minuti a piedi

da Foro Boario è 1,2 km: 15 minuti a piedi

da Settelacquare è 1,7 km: 23 minuti a piedi

da Largo Cimitero è 1 km: 12 minuti a piedi

Per il weekend dal 14 al 16 dicembre non saranno ancora in vigore le altre misure previste da Lecce si apre al Natale (navette, ticket di sosta nei festivi e Ztl dalle 13.00). Ricordiamo, infatti, che le strisce blu saranno a pagamento anche nei giorni segnati in rosso sul calendario.