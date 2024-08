A Porto Cesareo stalli gialli per i pescatori professionisti, nuove regole per il Lungomare Sambati

Porto Cesareo introduce una novità per garantire un migliore utilizzo del proprio litorale. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Silvia Tarantino, ha deciso di istituire stalli gialli dedicati esclusivamente ai pescatori professionisti lungo il lungomare R. Sambati e la Riviera di Ponente. Questa scelta, presa in accordo con la Polizia Locale, mira a regolamentare l’accesso alle imbarcazioni e a ottimizzare la fruizione dello spazio pubblico.

Gli stalli gialli, posizionati tra lo scalo d’alaggio e la Piazzetta del Pescatore, sono riservati ai pescatori che hanno necessità di raggiungere le proprie imbarcazioni con mezzi propri. Questa misura è stata introdotta per garantire un accesso agevole e riservato alle imbarcazioni, ottimizzando i tempi di carico e scarico del pescato; contribuire alla sostenibilità della pesca locale, garantendo un accesso ordinato e regolamentato alle zone di lavoro e ridurre l’affollamento e la congestione veicolare, creando un ambiente più ordinato e sicuro per tutti.

Per garantire il rispetto delle nuove disposizioni, è stata installata una sbarra mobile all’ingresso della Piazzetta del Pescatore. Questo provvedimento vieta l’accesso a chiunque, tranne a pescatori professionisti, autorizzati a transitare per raggiungere le proprie imbarcazioni e effettuare le operazioni di carico e scarico e addetti al punto di sbarco del pescato per le attività connesse alla commercializzazione del pescato fresco.

Il sindaco Silvia Tarantino ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa: “Cerchiamo di essere attenti e presenti su ogni problematica nel rispetto delle esigenze altrui e soprattutto del territorio. Con questa misura, vogliamo coniugare le esigenze dei pescatori con la necessità di garantire un utilizzo ordinato e rispettoso del nostro lungomare”.