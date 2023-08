A Gallipoli un’area sosta e trasporto gratuiti per raggiungere il  centro

Parcheggio e trasporto gratuito, è questa la novità dell’estate 2023 a Gallipoli che pone come obiettivo principale quello di snellire il centro cittadino da presenza di autovetture.

Dopo l’esperimento della scorsa stagione, l’Amministrazione comunale ha scelto di garantire sia ai turisti che ai visitatori un’area sosta gratuita, in questo caso quella di via Rossellini, all’entrata nord di Gallipoli, con annesso trasporto gratuito, a partire dal 5 agosto fino alla fine del mese, tutti i giorni, dalle ore 19 fino alle ore 2 del giorno dopo.

“Come annunciato un paio di settimane fa, replichiamo l’esperimento dello scorso anno, un modello di gestione del traffico collaudato anche durante i grandi eventi cittadini. Per facilitare la viabilità, infatti, soprattutto per decongestionare il traffico ed evitare che le persone siano scoraggiate da esso, intendiamo garantire un servizio a chiunque vorrà che sia d’aiuto per la fruizione di Gallipoli. Abbiamo scelto dunque di mettere a disposizione di tutti una navetta che, con cadenza regolare, condurrà i passeggeri fino all’area della Bleu Salento, precisamente nel tratto finale di Lungomare Marconi. Questo schema, se così si può definire, permetterà ai residenti di muoversi con maggiore tranquillità, ai turisti di non avere preoccupazioni sul parcheggio e alla città di essere maggiormente vivibile. È chiaro che il servizio per l’Ente rappresenta un costo ma è anche giusto garantire un servizio che sia funzionale e d’aiuto per tutti”, ha dichiarato l’assessore al Traffico e alla Viabilità, Stefania Oltremarini.

Dello stesso tenore le affermazioni dell’assessore con delega ai Parcheggi, Giancarlo Padovano: “Riteniamo che questo sia il giusto modo per collegare un parcheggio messo a disposizione della città e renderlo fruibile. Un doppio servizio, non solo la gratuità dell’area di sosta, ma anche quella relativa al trasporto, non può che rappresentare un incentivo tangibile e palese per tutti”.