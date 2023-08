A Santa Maria al Bagno in funzione il parcheggio di Via Edrisi

È attivo da ieri mattina il parcheggio attrezzato di via Edrisi a Santa Maria al Bagno. La marina, dunque, ha il suo “hub” per auto, pullman, camper e bici, in grado di contribuire al potenziamento dei servizi di accoglienza turistica della marina, migliorare la viabilità, integrare il sistema della mobilità alternativa e quindi portare benefici al territorio e a tutti gli operatori turistici e commerciali.

Un intervento da 1 milione e 300mila euro, finanziato con risorse previste dal Patto per la Puglia della Regione e da un avviso pubblico sugli interventi strategici sul turismo dedicato a “parcheggi attrezzati ed ecosostenibili per il decongestionamento del traffico veicolare nelle zone ad alta densità turistica o per migliorare la fruizione degli attrattori turistici”.

L’area ospita 139 posti auto, 19 stalli di parcheggio per i camper e 4 per gli autobus. È stata realizzata, inoltre, una rotatoria su via Edrisi, indispensabile per garantire l’accesso e l’uscita in sicurezza agli utenti della struttura.

In questi giorni il parcheggio sarà gratuito, ma da lunedì sarà possibile parcheggiare alla tariffa agevolata di 50 centesimi all’ora (sul lungomare costa 1 euro). A piedi o in bicicletta ci si può dirigere verso il lungomare, lungo via Edrisi, oppure, attraversando via dei Benedettini (completamente riqualificata con rotatoria, marciapiedi e pista mista ciclabile/pedonale) si può arrivare comodamente in piazza Nardò, la piazza principale della marina.

“Scriviamo un’altra pagina di storia – afferma il sindaco di Narnò Pippi Mellone – per un’opera strategica resa possibile grazie a un finanziamento a fondo perduto della Regione e utile ad alleggerire la nostra costa di auto e altri mezzi e quindi, in un certo senso, a completare con la disponibilità dei parcheggi la riqualificazione del lungomare. Approfittatene e utilizzatelo il più possibile, perché è comodo ed economico”.

L’opera, compatibile con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e del Traffico (PUMS), sorge su un terreno di oltre otto mila metri quadri posto in posizione strategica. Risalendo via Edrisi, infatti, si può raggiungere il centro urbano di Nardò percorrendo la s. p. 17 e quello di Galatone percorrendo la s. p. 90, nonché il collegamento con la s. s. 101 Lecce-Gallipoli.

L’area, peraltro, è vicinissima al lungomare, alla piazzetta di Santa Maria, al Museo della Memoria, all’Acquario del Salento, all’altra area parcheggio di via Dei Benedettini, agli stabilimenti balneari nei pressi delle Quattro Colonne.