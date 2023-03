Lavori di riqualificazione in via Puccini a Lecce, realizzato un parcheggio alberato

Si sono conclusi a Lecce i lavori di riqualificazione di uno spazio pubblico comunale finora degradato e sottoutilizzato in Via Puccini, angolo via Brunelleschi.

Si tratta di una superficie di 1000 metri quadri, ricevuta dal Comune a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria per un intervento edilizio risalente agli anni ’70. Qui l’amministrazione comunale è intervenuta a seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini in merito allo stato di abbandono dell’area, che era recintata da un muro in mattoni di cemento e utilizzata abusivamente per il parcheggio, sporcata con il deposito di rifiuti urbani, caratterizzata in generale da una scarsa sicurezza.

I lavori hanno restituito un’area a parcheggio permeabile, con 24 posti auto e uno stallo per disabili, area a parcheggio per motocicli e illuminazione pubblica. L’area è arricchita da aiuole nelle quali sono state messe a dimora 6 alberature a medio e alto fusto compatibili con il contesto urbano e 60 cespugli. A completamento della riqualificazione dell’area è stato realizzato anche il rifacimento della sede stradale in Via Puccini, da Via Gaetano Donizetti sino a Via Dell’Abate, che presentavano ormai da tempo numerose fessurazioni e buche che rendevano insidioso il transito dei veicoli.

“In via Puccini non è stata realizzata una grande opera, ma un piccolo intervento di riqualificazione su una superficie comunale per restituire decoro e dotarla di una funzione utile al quartiere – ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini. Là dove c’era un suolo recintato con mattoni di cemento, non regolamentato, che era fonte di insicurezza e degrado, ora c’è un parcheggio alberato permeabile, visibile, a servizio di chi vive in zona, delle associazioni e degli esercizi commerciali. Gli spazi pubblici da recuperare, le aree sottoutilizzate, i vuoti urbani da riqualificare rappresentano un’occasione per la città, per migliorare la vita quotidiana nei quartieri. Lo abbiamo ribadito negli incontri di partecipazione per il Piano urbanistico generale, l’intervento in via Puccini può esserne un buon esempio. Sabato mattina consegneremo agli abitanti del quartiere questo spazio. Per chi vorrà esserci, sarà un’altra occasione per incontrarci e stare insieme”.