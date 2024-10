A Ruffano il primo pumpkin patch del Salento

Grande novità in arrivo a Ruffano, il Parco di via degli Artigiani, nella zona industriale del paese, si trasformerà nel primo Pumpkin Patch del Salento.

Un grande parco delle zucche che, accoglierà adulti e bambini con una vasta serie di eventi a tema per ben quattro giornate: giovedì 31 ottobre, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre. Animazione per tutte le età, mercatini d’artigianato, scenografie a tema, laboratori di decorazione delle zucche e di lettura, musica dal vivo con cui ballare e divertirsi a ritmo country e folk irlandese, tanto tanto altro ancora, per accogliere al meglio la stagione autunnale.

Immancabile ovviamente lo street food sia dolce che salato con la possibilità di gustare pulled pork, carne argentina, caciocavallo impiccato, pittule, mmumme farcite con salumi e formaggi locali, patate novelle al vincotto, bombette, piatti della nostra tradizione, birra artigianale, castagne e buon vino. E poi ancora waffle, cupcakes, cioccolata calda, pumpkin bread ed altre gustose proposte dal sapore autunnale.

L’ingresso al Parco è gratuito. Questi gli orari di apertura per ciascuna giornata: giovedì 31 dalle 17 alle 23e30; venerdì 1 dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 23e30; sabato 2 e domenica 3 dalle 17 alle 23e30.

L’intero evento è realizzato con la collaborazione di Habituè – Sweets on the Road.

Street food, area giochi/giostre per bambini, artisti di strada, mercatino dell’artigianato, scenografie a tema.

Il programma

Giovedì 31 ottobre, dalle 17 alle 19 si terranno i laboratori di decorazione della zucca ed artistico-creativia cura dell’Associazione Diciottesimomeridiano e della pittrice Assunta Resta. Dalle 19 il laboratorio per bambini Letture da brivido, a cura della Bilbioteca Comunale di Ruffano. Sempre alle ore 19 via ai balli a ritmo country con Simply West Country School. Dalle 20 omaggio ai grandi artisti della country music degli anni ’70, ’80 e ’90 con la White Horse Country Band che porterà in scena brani di Johnny Cash, Emmylou Harris, Dolly Parton, Elvis Presley, Eagles, John Denver, Creedence Clearwater Revival fino ad arrivare ai classici brani western.

Venerdì 1° novembre, aprono la mattinata il sax live di Alberto Cavallo, dalle ore 10 alle 12, ed i laboratori di decorazione della zucca ed artistico-creativi, in programma dalle 10 alle 12 ma anche nel pomeriggio, dalle 17 alle 19. Alle 19 torna il ritmo dei balli country della Simply West Country School. Alle 20 la band Irish Coffee in concerto con il suo repertorio in tributo dei grandi artisti del rock e del folk rock irlandese: U2, Cranberries, The Corrs, The Dubliners, The Pogues, Bob Geldof e tanti altri scatenati brani.

Sabato 2 novembre, continuano, dalle 17 alle 19, i laboratori di decorazione della zucca ed artistico-creativi. Alle 20 sonorità che nascono dalla riscoperta della musica popolare con il concerto di Provvisorio Popolare, con Serena D’Amato e Daniela Damiani

Domenica 3 novembre, anche domenica spazio alla creatività con i laboratori di decorazione della zucca ed artistico-creativi, in programma dalle 17 alle 19. Dalle ore 18e30 accompagna il viaggio tra le zucche il sax live di Adriano Martella. Viaggio tra i ritmi beat e blues alle 20 conFrank Bramato e Giona – Beat and Blues. Chiude in bellezza la serata la console di Adriano Martella, con il dj set a partire dalle 21e30.

Maggiori informazioni sui canali social del Comune di Ruffano e sull’evento Facebook dedicato dal titolo “Il Parco delle Zucche”.