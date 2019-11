Nasce al Campo “Coni” il parco giochi per i bimbi, ma servono volontari

Gli spazi verdi per i bambini, si sa, non è che abbondino a Lecce e, anche qualora ve ne fossero molti, questi non sarebbero mai abbastanza.

Purtroppo, si sa, è un periodo non proprio felice per le casse comunali cittadine. I trasferimenti da parte dello Stato non è che esagerino e la situazione finanziaria del capoluogo, da qualche anno a questa parte, non è che sia propriamente florida, quindi, partendo dal fatto che è difficile fare fronte alle incombenze necessarie, diventa una vera e propria impresa dare vita a qualcosa di più importante.

Fortunatamente, a volte, laddove il pubblico è impossibilitato, spesso, ci pensano i privati.

Protagonista della storia è il Campo Scuola di Santa Rosa, conosciuto da tutti come il “Coni”. Questa struttura sportiva leccese, immersa nel verde, infatti, dove quotidianamente moltissimi leccesi vanno a correre, a giocare a basket o a compiere semplicemente una passeggiata, è dotata di un parco giochi per bambini che, però, non si trova in buone condizioni ed è qui che entrano in gioco i cittadini.

In tanti, infatti, sotto il coordinamento del Comune di Lecce, si sono rimboccati le maniche e hanno ammodernato l’area, ripulendola e arricchendola con una serie di giochi per i bimbi.

L’inaugurazione è prevista per la giornata del 28 novembre prossimo ma, a ora, i lavori sono in fase di svolgimento e non sono stati ancora stati ultimati e adempimenti da compiere ce ne sono ancora tantissimi e c’è necessità di maestranze.

Per questo i promotori dell’iniziativa chiedono aiuto ai cittadini che vogliono dare una mano, un aiuto. Per farlo basterà presentarsi presso la struttura tutti i giorni a partire dalle ore 8.30 e chiedere dell’Architetto Lucrezia Alemanno a fare riferimento a Mimmo Preite.