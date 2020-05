L’amicizia prima della concorrenza, ad Andrano parrucchieri ed estetiste si confrontano in chat per riaprire in sicurezza

Con un’ordinanza della Regione Puglia, il Governatore Michele Emiliano consentirà a parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza di riaprire a partire da lunedì 18 maggio.

Una decisione che ha creato non poche polemiche ma che alla fine va esattamente nella direzione che si aspettavano questi piccoli imprenditori che non vedevano l’ora di ritornare nelle proprie aziende e incontrare i loro clienti.

Certo il protocollo che regolamenta le attività è stringente, per certi versi anche asfissiante. Ma è indubbio che un passo avanti importante si sia compiuto. Si sia compiuto, eccome.

La curva epidemiologica consente di dormire sonni meno agitati rispetto al recente passato e questi imprenditori non sono certo abituati a stare con le mani in mano in attesa che qualcuno – si chiami anche Stato – si occupi di lui.

È tutta gente che ha investito i risparmi di una vita nelle proprie attività e nell’accrescimento della propria professionalità e adesso non vede l’ora di mettersi tutto lentamente alle spalle per ricominciare.

È incredibile come la pandemia e la crisi economica che ha generato non abbiano esacerbato gli animi, ma anzi in alcuni casi stiano creando uno spirito di comunità che nessuno prima aveva mai conoscito.

Capita così che ad Andrano, 10 imprenditori del settore, tra parrucchieri ed estetiste, si siano riuniti ed abbiano creato un gruppo per videochiamarsi e aggiornarsi sulla situazione. Il 18 maggio si parte, ma, come detto, bisogna farlo in sicurezza rispettando tutti i punti del protocollo: perché non scambiarsi consigli, idee, impressioni sul da farsi? Già, così sarà bello riaprire e farlo bene, rispettando se stessi e i propri clienti attraverso la giusta prevenzione.

A raccontarci la notizia, una salentina che vive in Svizzera e che tutte le sere chiama la madre per sapere come stiano andando le cose nel tacco d’Italia. La madre è una parrucchiera del posto e ha raccontato alla figlia questa bella iniziativa che la sta riempiendo di gioia, perché condividere con i colleghi un momento di ripresa e per certi versi di rinascita è quanto di più entusiasmante ci possa essere.

«Mi chiamo Biancarosa e vivo in Svizzera. Ogni giorno quando telefono a mia madre lei mi racconta di questo meraviglioso gruppo che si è costitutio. In videochiamata mia madre incontra i suoi colleghi parrucchieri ed estetiste, e non vi nascondo che mi commuovo nel sentirla così euforica e felice per tutto ciò. Per gli incoraggiamenti, le scherzose battute, consigli, parole di conforto. La bellezza di tutto questo è l’empatia che si viene a creare; sono queste le cose belle della vita. Cosa meravigliosa è che grazie a questo gruppo si siano creati dei forti legami tra colleghi che si scambiano reciprocamente consigli, incoraggiamenti e forza di ricominciare, a ripartire nel miglior dei modi. A breve verrà pubblicata anche una loro mini-clip con cui a loro voltasi incoraggeranno tutti coloro che il 18maggio ripartiranno con i loro mestieri. Per questo e per tanto alto volevo dire grazie a: Ivano, Mariada, Marisa, Gianluca, Paola, Maria Angela, Giovanni, Adelaide, Paola e Angela».