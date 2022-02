Partono le navi Garibaldi e Cavour agli ordini della Nato

La tempesta Eunice che ha spazzato l’Europa del Nord con i suoi venti micidiali ha rallentato la navigazione e così la portaerei Garibaldi, partita dieci giorni fa da Taranto, ha dovuto fare tappa obbligata in Portogallo in attesa di riprendere la navigazione verso il Baltico.

Sembra una coincidenza non casuale, e probabilmente non lo è, ma la partenza della grande nave italiana era già programmata da tempo per una esercitazione della Nato su vasta scala di scena nei mari della Norvegia.

L’arrivo sul luogo delle operazioni è previsto per la seconda settimana di marzo, mentre è notizia delle scorse ore che anche nave Cavour avrà una missione speciale, ma questa volta il palcoscenico sarà il Mediterraneo orientale.

Inutile aggiungere che la Marina militare è pronta per ogni attività di supporto logistico a difesa dell’Italia e dell’Europa. È nata per quello.