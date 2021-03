Pasqua in zona rossa, più controlli per “vigilare” sui comportamenti

Probabilmente la Puglia resterà in «zona rossa», ma indipendentemente dal colore che la cabina di regia darà alla Regione, per Pasqua il Governo ha previsto delle misure ad hoc, per evitare che i comportamenti “sbagliati” durante le feste possano influire sulla curva dei contagi. I numeri dei nuovi casi e dei ricoveri in Ospedale non permettono di abbassare la guardia. Anche per questo, durante una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica – che si è svolta, questa mattina, in videoconferenza – è stato delineato il “piano” da mettere in atto nei giorni clou per garantire il rispetto delle regole per evitare la diffusione del virus.

Il risultato dell’incontro, a cui ha preso parte anche il Sindaco di Lecce Carlo Salvemini e il Presidente della Provincia Stefano Minerva è chiaro: saranno intensificati i controlli da parte delle Forze di Polizia, con il supporto della Polizia Provinciale e della Polizia Locale, soprattutto nelle aree urbane ed extraurbane più sensibili e potenzialmente più interessate da fenomeni di assembramento. Insomma, nei giorni di festa, nei pre-festivi e durante le celebrazioni dei riti della settimana santa in giro ci saranno pattuglie.

La riunione si è conclusa con una “raccomandazione” del Prefetto che ha invitato i cittadini a continuare mantenere alta l’attenzione al rispetto delle disposizioni anti-covid in questo momento di particolare incremento della contagiosità.