Lunedì di Pasquetta all’Abbazia di Cerrate. Una giornata all’aria aperta tra giochi, natura e sapori del Salento

Una meta ideale per trascorrere un lunedì di Pasquetta indimenticabile? L’Abbazia di Cerrate, un gioiello del Salento che lunedì 21 aprile 2025 aprirà le sue porte per una giornata all’insegna del divertimento, della scoperta e dei sapori autentici del territorio. Immersi nella bellezza del paesaggio, tra i suoni della natura, i colori vivaci e i profumi della macchia mediterranea, grandi e piccini potranno ritrovare il piacere di trascorrere del tempo prezioso all’aria aperta.

Il cuore della giornata sarà dedicato ai più piccoli con un’entusiasmante caccia alle uova organizzata in collaborazione con l’Associazione culturale Leda. Un’avventura coinvolgente che li condurrà alla scoperta degli angoli più suggestivi del complesso abbaziale, tra antiche macine per olive, tradizionali mulini per cereali e caratteristici muretti a secco. I bambini dai 5 agli 11 anni si divertiranno a scovare i nascondigli segreti dove il massaro di Cerrate ha celato le sue preziose uova, trasformando la ricerca in un’occasione unica per apprendere la storia e l’arte di questo luogo incantevole. Due turni disponibili per la caccia alle uova: alle ore 10.30 e alle ore 15.00.

Ma il divertimento non finisce qui! Mentre i bambini saranno impegnati nella caccia al tesoro, adulti e famiglie potranno partecipare a speciali visite guidate per approfondire la conoscenza della storia millenaria dell’Abbazia di Cerrate e ammirare la sua architettura affascinante. E per unire grandi e piccini in momenti di spensieratezza, il parco esterno del complesso si animerà con i giochi tradizionali di una volta: dalle classiche bocce al divertente tiro alla fune, passando per il strategico tris e i salti con la corda. Un’occasione per riscoprire il piacere delle attività semplici e condivise.

Per rendere la giornata ancora più speciale, sarà possibile prenotare un delizioso cestino picnic con i prodotti tipici del Salento . Due gustose opzioni tra cui scegliere: una succulenta puccia salentina con capocollo di Martina Franca, caciocavallo e verdure grigliate di stagione, accompagnata da un dolce a base di zucca; oppure una tradizionale pitta (focaccia) di patate farcita con prosciutto e formaggio, anch’essa con un dolce finale alla zucca. Un’esplosione di sapori autentici da gustare immersi nella quiete del parco.

Informazioni utili