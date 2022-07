Gallipoli, passeggiano nude all’alba. L’allegra giornata di due signore in vacanza

Si sa, a Gallipoli tutto può succedere… Di certo è un autentico fenomeno social il video che ritrae la passeggiata di due donne nude sui bastioni della Purità a Gallipoli. La città bella offre la scena ad una situazione alquanto insolita

Non siamo su una spiaggia per nudisti, ma nel centro storico di Gallipoli, a ridosso della spiaggia della Purità, dove due donne vengono ritratte in alcune brevi riprese video eseguite da qualcuno che ha assistito alla scena e ha voluto documentarla.

E il documento video adesso gira dappertutto, viaggia sui canali online e viene condiviso come trofeo di giornata, tra goliardia e sorrisi allusivi. I deretani colorati dalle prime luci del giorno hanno ravvivato la giornata dell’autore del video con simpatico commento allegato “è arrivata l’estate, è arrivata“. E in effetti negli ultimi anni l’estate salentina ha sempre regalato qualche situazione piuttosto singolare (per così dire) immortalata dal videofonino d’occasione.

Al termine della giornata alle signore di cui non si conosce né il volto, né l’identitá resterà un pezzettino minuscolo di Walk of fame, e all’autore del video la soddisfazione di aver girato un documento video che sta scalando tutte le principali colonne dei giornali, delle tv e dei siti online italiani. Almeno italiani.