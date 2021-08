La Città del Pasticciotto è Galatina, il dolce tipico diventa ufficialmente marchio registrato

Si tratta di uno dei dolci simbolo del Salento, radicato nella tradizione e nell’immaginario collettivo. Noto come pasticiotto leccese non è stato il capoluogo a spuntarla nella faida, molto lunga, sui natali del pasticciotto. D’ora in avanti sarà Galatina a vantare il titolo di Città del Pasticciotto, questa volta ufficialmente. Si è concluso con esito positivo l’iter amministrativo presso l’Ufficio Nazionale Marchi e Brevetti: il Pasticciotto di Galatina sarà marchio registrato.

Dietro questo traguardo c’è l’obiettivo di rafforzare il legame identitario tra il dolce tipico di Galatina ed il territorio. “Un legame creato nel corso dei secoli – ha scritto su facebook Marcello Amante, sindaco di Galatina – attraverso l’operosità di maestri pasticcieri che hanno saputo conservare l’originalità della ricetta e che oggi ci permette di vantare una diffusa presenza di pasticcerie artigiane di alta qualità”.

“In questi giorni sono iniziate anche le iscrizioni alla neonata “𝐀𝐜𝐜𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐨𝐥𝐜𝐞”, associazione cittadina di pasticcieri che avrà, in accordo con l’Amministrazione Comunale, l’utilizzo del marchio. Verrà concordato un disciplinare di produzione che garantisca l’originalità e l’artigianalità del prodotto permettendo quindi di utilizzare apposite vetrofanie ed una comunicazione univoca che, nel rispetto di ogni singola produzione, racconti il territorio e la sua tradizione dolciaria”.

Non finisce qui. L’amministrazione comunale, infatti, intende iniziare l’iter anche per l’attribuzione della De.Co (Denominazione Comunale), un riconoscimento a quei prodotti ritenuti “tipici”, o legati storicamente al luogo di produzione.

“L’effetto propulsivo che l’Amministrazione Comunale porrà in essere dovrà essere raccolto dal territorio, dalle attività commerciali tutte, dagli operatori del sistema turistico, dalle realtà associative che lavorano per dare lustro e visibilità alla Città. 𝐆𝐚𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐂𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐜𝐢𝐨𝐭𝐭𝐨® 𝐞 𝐏𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐜𝐢𝐨𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐆𝐚𝐥𝐚𝐭𝐢𝐧𝐚® siano per tutti noi una storia da raccontare ad ogni ospite, ad ogni visitatore”.