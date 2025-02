A Neviano sottoscritto il “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”

Nel pomeriggio di ieri, si è svolta presso la sala consiliare del Comune di Neviano una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Lecce, Natalino Manno, finalizzata a fare il punto della situazione relativa all’ordine pubblico e alla sicurezza urbana nel territorio comunale, oltre che all’andamento dell’attività amministrativa all’interno dell’Ente.

L’incontro, svoltosi alla presenza del rappresentante della Provincia, del Sindaco, del Vicesindaco, del Presidente del Consiglio Comunale e del Comandante della Polizia Locale di Neviano, oltre che dei vertici delle Forze dell’Ordine, ha rappresentato una occasione per rassicurare in ordine alla presenza dello Stato e per evidenziare la vicinanza e il supporto, anche tecnico, all’Amministrazione Comunale ed alla comunità locale da parte della Prefettura, dell’Ente provinciale e delle Forze di Polizia.

Il Prefetto ha sottolineato la particolare delicatezza del ruolo assunto dagli attuali amministratori del Comune, raggiunto negli anni scorsi da Decreto del Presidente della Repubblica, con cui è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale per infiltrazioni mafiose e ha rivolto un accorato appello alla compattezza politica e alla collaborazione, anche nell’ottica di assicurare la piena legittimità degli atti amministrativi e la coesione sociale, recuperando così il senso di fiducia dei cittadini nelle Istituzioni.

Nell’ottica di ripristinare la cultura della legalità e l’efficienza della macchina amministrativa, Manno ha altresì rappresentato la necessità di proseguire nel percorso avviato di riorganizzazione complessiva dell’Ente, attraverso il potenziamento degli Uffici amministrativi strategici, quali l’Ufficio Affari Generali, l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Ragioneria, assicurando a tale riguardo che saranno intraprese interlocuzioni con il Ministero dell’Interno per l’elargizione di fondi volti all’assunzione di nuovo personale, nonché per l’invio di figure dirigenziali a supporto del personale dell’Ente locale.

È seguita poi una seduta del Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza, nel corso della quale si è proceduto alla sottoscrizione del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” nel Comune di Neviano, finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, attraverso l’installazione di 15 telecamere di videosorveglianza, di cui 11 di cosiddetto contest e 4 di lettura targa bidirezionale, da posizionare nelle aree maggiormente soggette alla commissione di reati, anche al fine di favorire il rilancio e la crescita economica, commerciale e produttiva. Il detto potenziamento del sistema di videosorveglianza è stato realizzato attingendo ai fondi ministeriali per le Opere pubbliche, destinati ai Comuni sciolti per mafia.

In tale contesto, è emerso come non sussista particolare allarme sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, essendosi registrato negli ultimi anni un trend statistico in contrazione per ciò che attiene ai reati predatori. Cionondimeno, è stata assicurata la programmazione di piani straordinari di controllo coordinato del territorio da parte delle tre Forze dell’Ordine, nell’ottica di elevare i livelli di sicurezza reale e percepita da parte della comunità.

A conclusione dei lavori, è stato ribadito con forza da tutte le parti presenti al Tavolo l’intendimento di orientare l’agere amministrativo ai principi cardine della trasparenza e dell’etica pubblica, al fine di potenziare il senso di responsabilità degli amministratori locali, chiamati a perseguire l’interesse pubblico generale.