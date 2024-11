“Perché ogni giorno sia 25 novembre”, la Cisl di Lecce contro la violenza sulle donne

La Cisl di Lecce non si ferma al 25 novembre. Con la sua campagna di sensibilizzazione, l’organizzazione sindacale intende far sì che la lotta alla violenza di genere sia una priorità 365 giorni all’anno.

Un volantino, un impegno concreto

Distribuito nelle sedi zonali e comunali, il volantino della Cisl diventa uno strumento indispensabile per informare e orientare le donne vittime di violenza. Al suo interno, oltre ai numeri utili e ai riferimenti dei centri antiviolenza, si troveranno informazioni sulle diverse tipologie di violenza, consigli pratici per uscire da una situazione di pericolo, testimonianze di chi ce l’ha fatta.

Una comunità che si mobilita

La Cisl di Lecce non è sola in questa battaglia. Tante le associazioni e tante le donne che si sono unite per creare una rete di sostegno e solidarietà. Insieme ad esse la Cisl di Lecce organizzerà una serie di eventi collaterali per sensibilizzare l’opinione pubblica.

‘Se stai vivendo una situazione di violenza, ricorda che non sei sola. Esistono persone e strutture pronte ad ascoltarti e aiutarti a ritrovare la tua libertà’, si legge sul volantino che la Cisl distribuirà presso 7 sedi zonali e oltre 60 sedi comunali oltre che presso tutte le strutture di servizio (CAF , Inas, Adiconsum, Anolf, Anteas, Asesi, Sicet, Sportello Lavoro, Ufficio Vertenze, ecc. ) contenente in maniera chiara e immediata tutti gli strumenti di informazione, prevenzione e contrasto ad un fenomeno così tragico.