‘Un guerriero non muore mai’, la petizione on line per intitolare a Marco un reparto del Vito Fazzi

Sottoscrivere una petizione su change.org per intitolare a Marco Arnesano un reparto dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. È questa l’iniziativa lanciata da Salento Rinasce e subito abbracciata dall’intero territorio per ricordare Marco Arnesano, scomparso l’altro ieri a causa di una malattia gravissima a soli 24 anni.

Quando un dolore così grande si trasforma in un vero e proprio mistero di solidarietà allora vuol dire che non si è soli. Che non lo si è stati in vita, nei momenti in cui la malattia prendeva il sopravvento e che non lo si sarà nemmeno dopo, perché il ricordo diventa esso stesso testimonianza.

Marco Arnesano, a causa di un male maledetto che non gli ha lasciato scampo, la leucemia linfoblastica acuta, è venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, di mamma Ginetta, dei fratelli Ale e Andrea, degli amici che si sono stretti intorno a lui come tanti abbracci si stringono intorno a una quercia, dell’intera comunità di Riesci e di tutto il Salento.

La testimonianza di affetto che Marco ha ricevuto nel giorno del suo funerale va oltre il sentimento del dolore. Ciascuno ha voluto lanciargli un messaggio per dirgli che non era solo, che non lo sarebbe mai stato e che tutti i suoi cari avrebbero sentito il calore della comunità stringersi intorno proprio nel suo nome.

‘Un guerriero non muore mai’

Un affetto nei confronti di Marco nato dalla sua grande capacità di vivere la malattia, di indossarla, di sdrammatizzarla, di essere positivo per sé e per gli altri. «Non sarà un tumore o una paraplegia ad impedirmi di correre» aveva scritto subito dopo la diagnosi, perché il male lo si deve affrontare con coraggio. Nelle scorse ore è partita la sottoscrizione della petizione per intitolare a Marco un reparto dell’Ospedale in cui ha regalato tante testimonianze di vita a chi l’ha conosciuto.

«Marco un guerriero che a 24 anni ci ha lasciati a causa di una malattia. Per questo motivo chiediamo di sostenere questa causa con una firma – ha scritto Raffaele Longo, presidente di Salento Rinasce – perché l’ esempio di Marco sia memore in ogni uno di noi. A tal proposito chiediamo che venga intitolato un reparto del Vito Fazzi a testimonianza che i guerrieri non muoiono mai! »

Come sottoscrivere la petizione

Per sottoscrivere la petizione clicca qui