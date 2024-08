Il nuovo Piano di Azione Locale del GAL Terra d’Arneo, una rotta verso il futuro

Nella programmazione che si avvia a conclusione il Gal Terra d’Arneo ha improntato la sua azione sul miglioramento dei servizi per la collettività, intesa come cittadinanza rurale, nonché come sostegno al reddito in favore di aziende agricole, artigianali e manifatturiere. Tema centrale è lo sviluppo del turismo sostenibile, bussola per il nostro territorio, obiettivo raggiungibile attraverso coordinate di sostanza politica capaci di integrare mare ed entroterra in un connubio inscindibile capace di esaltare l’enogastronomia più tradizionale e nota, con elementi agroalimentari ricercati come vino ed olio, assieme a prodotti di straordinaria genuinità come il cosiddetto pesce povero, abbondante nei nostri mari e fondamentale per la nostra salute.

Il Gal è stato in grado di finanziare oltre 130 aziende private per un totale di 4,8 milioni di euro in termini di risorse pubbliche, senza considerare gli investimenti in favore dei Comuni del comprensorio che, per circa 3 milioni di euro, hanno consentito il recupero di importanti realtà storico culturali locali, rigenerate e riconsegnate alle comunità. Accanto a questo il Gal ha messo a punto la progettazione e realizzazione della Ciclowine di Terra d’Arneo lungo un percorso definito tra le 12 municipalità costituenti e ideata per attraversare le nostre campagne più belle per consentire alle cantine ed agli agriturismi presenti nell’area geografica di riferimento di potenziare la propria offerta in favore di turisti e cicloamatori locali, migliorandone i profitti. Fiore all’occhiello, infine, il recupero di oltre cento ettari di terreni agricoli devastati dalla tragedia della xylella e che sono tornati alla vita con nuove colture olivicole resistenti al batterio e di altre specie arboree.

Mentre ci avviamo verso il Quinto programma comunitario LEADER per il Gruppo di Azione Locale (GAL) Terra d’Arneo che, dopo ventisei anni di attività, si approccia ad una nuova stagione di pianificazione territoriale, ecco emergere una nuova strategia, frutto di un percorso di ascolto e partecipazione che ha coinvolto le Comunità dei 12 Comuni del suo comprensorio, ben sintetizzata nel titolo “Arneo, connessi per crescere. Percorsi di qualità e relazioni che creano valore”.

Una strategia innovativa che punta tutto sulla diversificazione economica, sul sostegno all’agricoltura e alla filiera agroalimentare locale preservando e valorizzando, al contempo, il patrimonio culturale e ambientale. Particolare attenzione è rivolta alle iniziative che favoriscono la creazione di nuove opportunità occupazionali nel territorio.

Si tratta di un piano strutturato in nove azioni, di cui due a carattere gestionale.

La filosofia di intervento del GAL Terra d’Arneo è finalizzata soprattutto a migliorare la coesione territoriale per raggiungere quell’orizzonte strategico che riguarda la creazione di un Territorio attrattivo, inclusivo e sostenibile.

Tra gli interventi più significativi spiccano le attività destinate all’implementazione di competenze manageriali ed organizzative, la definizione di reti collaborative e costanti occasioni di confronto e scambio tra gli attori locali. Emerge la necessità di collegare le filiere strategiche dell’area, quali agricoltura e produzioni agroalimentari, al turismo, lavorando anche sull’accessibilità all’offerta locale.

“La necessità di raggiungere uno sviluppo armonioso che si intende perseguire con questo piano risponde ai bisogni emersi negli anni nell’intenso percorso partecipativo e di ascolto delle Comunità Locali e di tutti gli attori pubblici e privati ad esse appartenenti – spiega Cosimo Durante, Presidente del GAL Terra d’Arneo. Veniamo da mesi di continue e preziose interlocuzioni che ci hanno consentito di avere ben chiara la mappa delle priorità per la crescita della Terra d’Arneo. Per questo posso dire che sarà un piano strategico che consentirà di capitalizzare quanto fatto fin qui, in ragione dell’ambizioso obiettivo di mettere a sistema attori e imprese al fine di creare valore aggiunto attraverso la difesa delle nostre radici e per guardare con attenzione al futuro ed alle tante opportunità che l’Agenda 2030 ci indica con i suoi importanti cinque pilastri: Persone, Pianeta, Prosperità, Pace e Partenariato”.

Il nuovo piano, finanziato per un importo di 5,5 milioni di euro, sarà operativo dall’inizio del 2025 con numerosi interventi a bando destinati ad imprese esistenti e start-up, servizi di consulenza e supporto tecnico, nonché programmi di formazione e networking ma soprattutto con una visione nuova per essere promotori credibili, insieme ai partenariati locali pubblico/privati, di azioni di promozione dei prodotti di qualità e della realizzazione di progetti di rete propedeutici alla nascita di Smart Village, tentando di potenziare sempre più le infrastrutture turistiche e ricreative locali, che andranno a completare ed integrare l’offerta già esistente in un crescendo travolgente di protagonismo per tutto il territorio.