A Lecce al via il piano “Emergenza Caldo Estate 2025”

Il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, e l’assessore Andrea Guido, attraverso l’Assessorato al Welfare, confermano anche per quest’anno l’attivazione del piano “Emergenza Caldo Estate 2025”, operativo nei mesi di luglio e agosto, con l’obiettivo di prevenire e ridurre i rischi per la salute legati alle ondate di calore, in particolare a carico delle persone anziane e di coloro i quali vivono in condizioni di fragilità socio-sanitaria.

Nell’ambito del piano è prevista l’attivazione di un servizio gratuito di distribuzione di acqua, frutta e verdura di stagione a cura della Protezione civile comunale, destinato a cittadini con più di 65 anni di età, in condizioni sanitarie fragili (attestate da certificazione medica) e con Isee non superiore a 10.140,00 euro.

‘Il piano caldo rappresenta un presidio importante per la tutela delle fasce più vulnerabili della nostra comunità – dice l’assessore. È nostro dovere offrire supporto concreto durante i mesi più critici dell’estate, quando il caldo intenso può rappresentare un serio rischio per la salute’.

A partire da oggi, mercoledì 9 luglio, gli interessati potranno ritirare e presentare la domanda di partecipazione agli uffici del Settore Politiche Sociali, in via Pistoia, aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 12.30.

Il modulo di domanda è disponibile: presso gli uffici del Settore Welfare; online sul sito istituzionale.

Documentazione richiesta

Per presentare domanda bisogna esibire: certificato del proprio medico curante attestante lo stato di salute; modello Isee in corso di validità (non superiore a € 10.140,00).

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Settore Welfare del Comune di Lecce.