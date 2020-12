Nuovo piano traffico per le feste: ecco come funziona il senso unico pedonale

Dopo l’annuncio, ecco le regole. Parte oggi il nuovo piano traffico per il periodo natalizio nella città di Lecce e mai come quest’anno massima attenzione per le vie del centro storico.

Le scene di ressa e folla dello scorso fine settimana sono ancora negli occhi di tutti ed ora il nuovo piano messo a punto dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza istituito in Prefettura è pronto a partire.

La grande novità 2020 – annus horribilis – è senza dubbio il senso unico pedonale istituito per evitare gli assembramenti e per tentare di contenere il contagio da coronavirus.

Ecco perché al fine di assicurare a quanti percorrono a piedi il principale asse commerciale della città maggiori condizioni di sicurezza e distanziamento fino al 6 gennaio prossimo potrà essere istituito il senso unico di circolazione pedonale lungo l’asse viario pedonale che va da Piazza Mazzini a Piazza Sant’Oronzo e da qui a Porta Rudiae.

In particolare: dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 21 dei giorni 12, 13, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 dicembre e 1, 2, 3, 6 gennaio 2021 sarà presente apposita segnaletica stradale. Gli orari di applicazione delle misure non saranno“rigidi”, ma frutto di una valutazione dei volumi di traffico pedonale presenti. I sensi unici, i cui orari potranno anche essere anticipati o posticipati a seconda del bisogno andranno:

• da Piazza Mazzini lungo via Trinchese e fino a Viale Cavallotti;

• da Piazza Sant’Oronzo lungo via Trinchese e fino a Viale Cavallotti;

• da Piazza Sant’Oronzo lungo Corso Vittorio Emanuele fino a Via Palmieri;

Al pedone che per errore dovesse imboccare le vie “controsenso” non saranno applicate sanzioni , ma sarà raccomandato il rispetto di una misura che è soprattutto di prevenzione igienico sanitaria.

• da Porta Rudiae lungo via Libertini fino a Via Palmieri.

Dalle ore 17 del 12 dicembre e fino alle ore 24 del 6 gennaio 2021, inoltre, sarà istituita la Zona 30 per tutti i veicoli e motocicli su entrambe le corsie a partire dall’incrocio tra viale Cavallotti e via 95° Reggimento Fanteria fino all’incrocio tra viale Cavallotti e Via Imperatore Adriano, allo scopo di salvaguardare i pedoni provenienti da Piazza Sant’Oronzo e Piazza Mazzini che in virtù di quanto riportato al punto precedente dovranno attraversare il viale in diversi punti e secondo gli attraversamenti pedonali esistenti.

Come stabilito in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, oltre alle misure di prevenzione sui flussi di circolazione pedonale, le forze dell’ordine saranno impegnate in presidi fissi in spazi pubblici e piazze maggiormente esposti al rischio assembramento: Piazzetta Alleanza, Piazza Mazzini, Galleria Mazzini, P.tta Carducci, P.tta Santa Chiara, P.tta Castromediano, P.tta De Santis.

Servizio Navetta Sgm