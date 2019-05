Un pianoforte in ospedale per accogliere i pazienti. La gentilezza di Totò Negro continua a ‘suonare’

‘Stasera Totò ci manca. Con lui la serata sarebbe stata bella, completa. Lui affrontava la politica con delicatezza, intelligenza, armonia. Aveva una grande capacità musicale di affrontare la vita: ci sono quelli che creano armonia nel vivere e quelli che invece rompono tutto. Totò creava armonia!’

È stato il Governatore di Puglia Michele Emiliano, visibilmente commosso, a consegnare, nella serata di oggi, un pianoforte al nuovo Dea di Lecce, un omaggio acquistato grazie alla generosità dei pugliesi e della famiglia Negro con i fondi raccolti in occasione del 1° Memorial “Totò Negro”, dedicato alla memoria del compianto ex Assessore Regionale al Welfare e svoltosi lo scorso 1 ottobre presso il Teatro Petruzzelli di Bari. E’ stata la signora Rita, moglie del mai dimenticato Totò, a togliere il drappo rosso e a mettere in bella mostra lo strumento.

Il pianoforte è stato posizionato nella hall e avrà il compito di essere una sorta di vero e proprio biglietto da visita della struttura, dando vita a una nuova filosofia dell’accoglienza. L’ingresso del nuovo Dea, infatti, come quello dell’attuale “Fazzi”, potrà ospitare concerti e momenti di socializzazione che coinvolgeranno pazienti, familiari e personale sanitario.

Un’anticipazione si è già avuta nel corso della cerimonia di consegna, grazie all’esibizione del pianista Andrea Carbonara, offerta in collaborazione con AGMI Associazione Giovani Musicisti Italiani, sodalizio che ha già partecipato, al fianco della ASL Lecce, alla realizzazione del cartellone de “I Concerti dell’Informazione e Prevenzione”.

Oltre al Presidente Emiliano hanno preso parte alla manifestazione l’Assessore regionale Salvatore Ruggeri; la famiglia Negro; il Commissario Straordinario ASL Lecce, Rodolfo Rollo; il Direttore Amministrativo, Antonio Pastore, il Direttore Medico del “Vito Fazzi”, Giampiero Frassanito e il personale sanitario.

Toccanti le parole del Governatore di Puglia nel ricordo di Totò Negro: ‘Stasera ci manca Totò, la serata con lui sarebbe stata bella, completa. Lui affrontava la politica con delicatezza, intelligenza, armonia. Aveva una grande capacità musicale di affrontare la vita: ci sono quelli che creano armonia nel vivere e quelli che invece rompono tutto. Totò creava armonia!’.